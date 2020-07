4 loại vitamin và khoáng chất tốt nhất giúp bạn ngủ ngon

Thiếu ngủ sẽ gây tổn hại đến sức khỏe . Trong khi đó, thiếu ngủ mạn tính lại có thể gây những hậu quả nghiêm trọng hơn, theo Reader’s Digest.

Ngủ dưới 7 tiếng/đêm và kéo dài nhiều ngày sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ chết sớm. Ngủ dưới 6 tiếng/đêm thì nguy cơ này tăng lên gấp 4 lần, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Sleep cho biết.

Không chỉ căng thẳng, làm việc ban đêm hay dán mắt vào màn hình điện thoại đến tận khuya mới là nguyên nhân gây mất ngủ. Thiếu một số loại vitamin và khoáng chất cũng nằm trong số này.

1. Vitamin C

Vitamin C không chỉ quan trong với hoạt động của hệ miễn dịch mà còn với cả giấc ngủ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san PLOS ONE phát hiện những người có hàm lượng vitamin C thấp trong máu sẽ gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ và dễ bị giật mình nửa đêm hơn.

2. Sắt

Sắt là loại kháng chất có chức năng giúp vận chuyển ô xy đi khắp cơ thể. Đó là lý do vì sao thiếu sắt sẽ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi.

Người thiếu sắt có thể bổ sung khoáng chất này bằng các loại thực phẩm giàu sắt như rau bina. Bổ sung sắt là rất cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt là ở phụ nữ bị thiếu máu do thiếu sắt, theo Reader’s Digest.

3. Magiê

Magiê là loại khoáng chất thiếu yếu giúp cơ thể tiết ra hoóc môn giấc ngủ melatonin. Ngoài ra, magiê còn có tác dụng giảm căng cứng cơ bằng cách kích thích cơ thể tạo ra GABA, một loại a xít amin có thể giúp thư giãn hệ thần kinh.

Những người bị thiếu magiê có thể sử dụng các loại thực phẩm bổ sung, Tuy nhiên, người đang bị suy thận hoặc nhịp tim chậm thì không nên dùng. Thay vào đó, họ nên chọn những món ăn tự nhiên giàu magiê như rau lá xanh, hạt vừng, hạt bí ngô, theo Reader’s Digest.

4. Vitamin D

Các bằng chứng khoa học cho thấy những người bị khó ngủ thường có nồng độ vitamin D trong máu thấp. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần nạp khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày.

Tuy nhiên, da có thể tự sản xuất vitamin D khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Mọi người có thể bổ sung vitamin D trong các bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, nếu bổ sung qua thực phẩm thì rất khó để đáp ứng đủ cho cơ thể. Các chuyên gia cho biết một số người có thể cần vitamin D với liều cao hơn để duy trì mức huyết thanh bình.

Ngoài ra, mọi người cần phải cẩn thận vì quá nhiều vitamin D có thể gây táo bón, buồn nôn, ói mửa và tăng nguy cơ sỏi thận, theo Reader’s Digest.