4 lợi ích tuyệt vời mà ít người biết của trà xanh

Đặc biệt, trà xanh được biết đến với một số lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Nhưng có những lợi ích bất ngờ của trà xanh mà ít người biết đến.

1. Có thể làm giảm nguy cơ ung thư

Có rất nhiều điều chúng ta không nên làm để tránh nguy cơ mắc bệnh ung thư, như không hút thuốc, bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời và tránh các hóa chất gây ung thư.

Nhưng cũng có một số điều bạn có thể làm để giúp tránh ung thư, trong đó có việc uống trà xanh.

Theo một nghiên cứu được tạp chí BioFactors công bố, những người tham gia uống 10 tách trà xanh trở lên mỗi ngày cho thấy "giảm nguy cơ mắc ung thư tương đối".

Theo nghiên cứu này, uống trà xanh cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

10 tách mỗi ngày - như vậy có phải là nhiều không? Một tách trà xanh điển hình chứa 35 mg caffein.

Điều này có nghĩa là 10 tách trà xanh sẽ tương đương với 350 mg caffein, vẫn nằm trong phạm vi mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị là 400 mg mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

Nếu bạn định thêm trà xanh vào thói quen của mình, thay vì pha từng tách riêng lẻ, hãy pha một bình trà xanh đá không đường để sẵn trong tủ lạnh và uống.

2. Có thể tăng cường sức khỏe não bộ

Trà xanh Shuttertock

Giữa thiền định, học tập và nghỉ ngơi đầy đủ, có rất nhiều việc chúng ta phải làm để đảm bảo tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất. Theo Heather Hanks, một chuyên gia dinh dưỡng của Life Insurance Star, một cách khác để giúp đảm bảo rằng bộ não của chúng ta khỏe mạnh là uống trà.

Chuyên gia Hanks nói: “Trà xanh có chứa một loại a xít amin gọi là l-theanine giúp ổn định tâm trạng và giúp bạn tập trung tốt hơn”.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phytomedicine cũng cho rằng uống trà xanh có tác dụng giảm lo lắng, tăng cường trí nhớ và sự chú ý, đồng thời chức năng não hoạt động hiệu quả hơn.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc không thể tập trung, hãy thử uống một tách trà xanh để giúp bạn lấy lại sức khỏe tinh thần của mình.

3. Có thể giúp bạn giảm cân

Có một cách mà bất kỳ ai đang muốn giảm vài cân đều nên thực hiện - uống một vài tách trà xanh mỗi ngày.

Sofia Popov, một nhà khoa học về sức khỏe đường ruột và là người sáng lập GUTXY, cho biết: “Trà xanh là một chất hỗ trợ giảm cân mạnh mẽ. Trà xanh giàu polyphenol, uống một vài tách trà xanh mỗi ngày sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và dẫn đến giảm cân đáng kể".

Mặc dù trà xanh có thể góp phần vào việc giảm cân, nhưng nó cũng có thể làm tăng cân tùy thuộc vào những gì được thêm vào nó. Nếu có quá nhiều đường hoặc sữa được thêm vào trà của bạn, tất nhiên, sẽ dẫn đến tăng cân, theo Eat This, Not That!

4. Có thể làm chắc nướu răng của bạn

Trà xanh đã được chứng minh trong một nghiên cứu từ Tạp chí Hiệp hội Nha khoa Ấn Độ là có lợi cho sức khỏe răng miệng và thậm chí có thể làm giảm chứng hôi miệng - còn được gọi là chứng hôi miệng mạn tính.