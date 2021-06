4 thói quen nhỏ khiến bạn nhanh tổn thọ

Trong đó, một số quyết định tuy nhỏ nhưng khi thành thói quen có thể khiến ta tổn thọ vài năm. Dưới đây là 4 thói quen xấu hằng ngày cần tránh, theo trang Eat This, Not That.

Nghiên cứu trên tạp chí khoa học eLife cho thấy con người thường có xu hướng chọn việc dễ dàng trong vô thức. Đây là lý do vì sao nếu được hỏi, hầu như mọi người luôn chọn ngồi thay vì đứng hoặc đi lại từ 1-2 giờ mỗi ngày. Tất cả những giờ ít vận động đó gộp lại sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn.

Hệ thống chăm sóc sức khoẻ Mayo Clinic (Mỹ) trích dẫn một phân tích gồm 13 nghiên cứu kết luận rằng những người ngồi hơn 8 tiếng mỗi ngày và ít/không tập thể dục sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong tương đương người hút thuốc lá hoặc béo phì. Ngồi nhiều còn có tác động tiêu cực đến tim mạch và có liên quan đến việc các vùng não quan trọng đối với sự hình thành trí nhớ “mỏng” dần đi. Vậy nên hãy tránh ngồi nhiều nhất có thể.

"Não của bạn càng chấp niệm với một sự kiện tiêu cực thì vùng hạch hạnh nhân bên trái của não hoạt động nhiều hơn, cảm xúc mỗi ngày sẽ có xu hướng tiêu cực hơn, ta ngày càng trở nên bi quan hơn", theo Nikki Puccetti - tác giả chính của nghiên cứu, nghiên cứu sinh khoa Tâm lý học tại Đại học Miami (Mỹ).

Quyết định đi bộ nhiều hơn là một quyết định thông minh. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc kỹ về nơi bạn chọn để đi bộ. Nếu có thể, hãy chọn những địa điểm gần gũi tự nhiên để hít thở thay vì đi bộ trên đường phố.

Theo trang Eat This, Not That, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi có liên quan đến một loạt các vấn đề sức khỏe, từ chứng mất trí nhớ đến ngừng tim. Một nghiên cứu được công bố trên tập san của WHO (Tổ chức Y tế thế giới ) cho biết hàng triệu người trên thế giới chết sớm vì các bệnh do khói bụi gây ra. Chỉ riêng tại Mỹ, ước tính có khoảng 52.000 người chết vì các nguyên nhân liên quan đến khói bụi hằng năm.