4 vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở người cao tuổi

Dưới đây là 4 trong số nhiều vấn đề sức khỏe phổ biến nhất mà mọi người gặp phải ở độ tuổi 70, và một số gợi ý về cách tránh hoặc giảm ảnh hưởng của chúng, theo Eat This, Not That!

1. Tăng huyết áp

Tăng huyết áp hoặc huyết áp cao được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” vì có rất ít hoặc không có triệu chứng. Huyết áp cao làm tổn thương thành động mạch và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ và bệnh động mạch ngoại vi. Nếu bạn là đàn ông hoặc phụ nữ ở độ tuổi 70, bạn có 60% khả năng mắc hoặc phát triển bệnh cao huyết áp

Lưu ý: Hãy nhờ bác sĩ theo dõi huyết áp của bạn để theo dõi những thay đổi theo thời gian.

Đặt cược tốt nhất cho huyết áp khỏe mạnh: Bắt đầu bằng cách giảm lượng muối ăn vào, tăng cường hoạt động thể chất và ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là trái cây và rau quả. Sau đó, nếu điều đó không hiệu quả, bác sĩ có thể sẽ đề nghị các loại thuốc huyết áp.

2. Cholesterol cao

Bạn có thể không biết mình có bị tăng cholesterol máu hay tăng lipid máu hay không - lượng mỡ trong máu cao - cho đến khi xét nghiệm máu phát hiện ra điều đó. Nó gần như hoàn toàn không có triệu chứng. Thông thường, tăng lipid máu - thuật ngữ tốt hơn vì nó không chỉ là cholesterol - là may mắn của gien di truyền. Tuy nhiên, bánh mì kẹp pho mát, sữa lắc và các loại thực phẩm khác có chứa hàm lượng chất béo cao chắc chắn không giúp ích được gì và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Nếu không được điều trị, cholesterol cao có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ.

Lưu ý: Cholesterol cao (tăng lipid máu) có thể được kiểm soát thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục và thuốc. Hoạt động thể chất nhiều hơn để làm những việc bạn thích như đi bộ, đi bộ đường dài hoặc bơi lội... Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày – nên đổ mồ hôi một chút - bốn ngày một tuần. Và tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh, ăn thực phẩm ít chất béo tổng và chất béo bão hòa, theo Eat This, Not That!

Tin tốt là một số chất béo - không bão hòa đơn và không bão hòa đa - được tìm thấy trong quả bơ, sô cô la đen và các loại hạt - rất tốt cho bạn. Hạn chế đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt và các loại thịt chế biến sẵn.

Những điều trên sẽ giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, điều này thực sự quan trọng đối với lượng cholesterol và sức khỏe tổng thể của bạn.

3. Viêm khớp

Viêm khớp không đe dọa đến tính mạng, nhưng nó có thể khiến bạn khá khổ sở, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn, bao gồm mức độ đau và mức độ hoạt động bạn có thể tham gia.

Viêm khớp ngày càng phổ biến hơn theo tuổi tác. Có nhiều loại viêm khớp khác nhau. Sự hao mòn, liên quan đến quá trình lão hóa, là nguyên nhân gây ra thoái hóa khớp, dạng phổ biến nhất, khi sụn bên trong khớp của bạn bắt đầu bị phá vỡ, gây ra những thay đổi trong xương xấu đi theo thời gian. Một loại khác, viêm khớp dạng thấp, có liên quan đến chứng viêm, khi hệ thống miễn dịch tấn công các khớp của cơ thể.

Lưu ý: Nếu bạn đang cảm thấy đau, sưng, cứng và đau ở các khớp của mình, điều đầu tiên bạn muốn làm là nói chuyện với bác sĩ. Tùy thuộc vào loại viêm khớp bạn mắc phải, bạn có thể đau vào buổi sáng hoặc suốt cả ngày. Di chuyển là một trong những cách điều trị tốt nhất, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, các bài tập sức mạnh giúp bảo vệ các cơ khỏe mạnh hơn.

Có nhiều loại thuốc giảm đau , cả dạng viên uống và dạng kem bôi giúp giảm đau khớp. Hãy hỏi bác sĩ của bạn loại kết hợp nào phù hợp với bạn, tất cả chúng đều có một số tác dụng phụ.

Nếu một bác sĩ lâm sàng gợi ý rằng đã đến lúc thay khớp do đau khớp, tốt hơn hết là bạn nên có ít nhất một ý kiến thứ hai. Tổng thay thế khớp là phổ biến nhất về phẫu thuật tự chọn ở Mỹ, và số lượng các cuộc phẫu thuật này đang gia tăng. Một số người tin rằng hiện nay hoạt động này đang được thực hiện quá thường xuyên. Việc thay khớp không nên được thực hiện quá sớm hoặc quá muộn!

4. Bệnh đục thủy tinh thể

Theo thời gian, các thấu kính trong suốt trong mắt của bạn có thể bị đục và làm giảm thị lực của bạn. Trong khi một số tình trạng thị lực ảnh hưởng đến người lớn tuổi, bao gồm thoái hóa điểm vàng và bệnh tăng nhãn áp, bệnh thường gặp nhất là đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể không chỉ gây khó coi mà còn cản trở cuộc sống tốt nhất của bạn, khiến bạn khó nhìn rõ, đặc biệt là vào ban đêm.

Lưu ý: Tin tốt là đục thủy tinh thể là một trong những vấn đề về thị lực có thể điều trị được đối với người lớn tuổi. Lấy đục thủy tinh thể của bạn có thể là một thay đổi cuộc chơi; phẫu thuật cho phép nhiều người tiếp tục lái xe ban đêm vì nó giảm độ chói từ đèn pha của những chiếc xe đang tới. Những người đã từng phẫu thuật đục thủy tinh thể cũng ít bị ngã hơn.

Mặc dù không phải ai cũng bị đục thủy tinh thể, nhưng phần lớn những người lớn tuổi đều mắc phải. Chúng phổ biến hơn ở những người ra nắng nhiều, mắc bệnh tiểu đường hoặc dùng steroid vì bất kỳ lý do gì...

Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, hầu hết chúng ta cuối cùng sẽ cần phải loại bỏ đục thủy tinh thể.

Một chút lợi ích: Nếu bạn đã đeo kính gần như cả đời, thì khả năng nhìn xa của bạn có thể cải thiện khi bị đục thủy tinh thể. Một số người gần như đang mong chờ điều này vì họ đã đeo kính nhìn xa từ khi còn học mẫu giáo, theo Eat This, Not That!