5 dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn có thể thiếu vitamin D, chớ coi thường!

Chúng ta biết rằng 15 đến 20 phút dưới ánh nắng mặt trời có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin D trong ngày. Nhưng nếu bạn không thể ở dưới ánh nắng mặt trời thì sao? Làm thế nào để biết liệu bạn có đang bị thiếu hụt vitamin D hay không?

Vitamin D không chỉ giúp ích cho sự trao đổi chất và khả năng miễn dịch mà còn có ích cho tâm trạng và chức năng cơ thể nói chung.

Nicole Avena, tiến sĩ, trợ lý giáo sư Khoa học Thần kinh tại Trường Y Mount Sinai, và là giáo sư thỉnh giảng Tâm lý Sức khỏe tại Đại học Princeton (Mỹ), cho biết: Vitamin D được tạo ra bởi các tế bào da khi chúng tiếp xúc với ánh sáng, điều này làm cho nó trở nên độc đáo trong số các loại vitamin khác thường cần phải ăn vào cơ thể. Mặc dù mặt trời thường là nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất, nhưng không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, theo Eat This, Not That!

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn cần phải bước ra nắng hoặc ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin D.

1. Đau xương

Tiến sĩ Avena nói: Vitamin D điều chỉnh sự trao đổi chất của canxi và photphat và rất quan trọng trong việc duy trì xương cứng và chắc khỏe. Điều này có nghĩa là khi thiếu hụt vitamin D, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tổng thể của xương - và có thể dẫn đến đau xương hoặc thậm chí khớp. Trong những trường hợp thiếu vitamin D nghiêm trọng, xương trở nên khử khoáng và mềm. Ở trẻ em, chứng này tự biểu hiện là bệnh còi xương. Ở người lớn, bệnh này có thể trở thành chứng loãng xương . Vẫn còn nghiên cứu để xem liệu thiếu vitamin D có liên quan đến bệnh tiểu đường, huyết áp cao và rối loạn tự miễn dịch hay không, tiến sĩ Avena cho biết thêm, theo Eat This, Not That! 2. Cảm thấy yếu Yếu về thể chất. Một nghiên cứu của Tạp chí Y học phương Tây phát hiện yếu cơ chắc chắn là dấu hiệu cho thấy ai đó không nhận đủ vitamin D - nhưng nó cũng có thể hồi phục. 3. Cảm thấy mệt mỏi và uể oải

Cảm giác mệt mỏi và thậm chí hôn mê có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin D. Một nghiên cứu được xuất bản bởi Tạp chí Khoa học Y tế Bắc Mỹ đã xem xét kỹ hơn tuyên bố này và đã phát hiện ra rằng 77,2% bệnh nhân thiếu vitamin D có biểu hiện mệt mỏi. Khi lượng vitamin D của họ được bình thường hóa, các triệu chứng mệt mỏi của họ được cải thiện đáng kể.

4. Cảm thấy thất thường

Các nghiên cứu cho thấy có một mối liên hệ giữa sự thiếu hụt vitamin D và chứng trầm cảm. Một nghiên cứu được xuất bản bởi Tạp chí Các vấn đề trong Điều dưỡng Sức khỏe Tâm thần kết luận các nhóm có nguy cơ thiếu vitamin D (người già, thanh thiếu niên, người béo phì và những người mắc bệnh mạn tính) cũng là những nhóm được báo cáo về nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, theo Eat This, Not That!

5. Bị chuột rút cơ

Cùng với cảm giác yếu cơ, có khả năng việc thiếu hụt vitamin D sẽ khiến bạn bị chuột rút thêm. Theo Phòng khám Cleveland, đó là một dấu hiệu khó nhận biết, và chuột rút cơ có thể là một trong những dấu hiệu.

Cách bổ sung vitamin D trong chế độ ăn uống

Tiến sĩ Avena cho biết: Bạn có thể nhận được vitamin D từ một số loại thực phẩm. Nhiều loại cá nhiều dầu như cá thu và cá trích có chứa vitamin D, cũng như lòng đỏ trứng. Tuy nhiên, trong hầu hết các loại thực phẩm, vitamin D tương đối thấp và chế độ ăn của hầu hết mọi người không chứa đủ lượng vitamin này, theo Eat This, Not That!

Bạn có thể tìm thấy một số sản phẩm sữa được tăng cường vitamin D, hoặc thậm chí dùng thực phẩm bổ sung hằng ngày để đảm bảo bạn không phải gặp lại các dấu hiệu thiếu hụt vitamin D, theo tiến sĩ Avena.