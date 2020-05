5 loại thực phẩm phụ nữ cần đưa vào chế độ ăn của mình

Sau đây là một số loại thực phẩm như thế, theo The Times of India.

Ngoài ra, cải bó xôi cũng góp phần tăng cường sức khỏe xương, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ lên cơn hen suyễn.

Ngoài ra, loại hạt này cũng rất hiệu quả trong việc giảm các đợt bùng phát hội chứng ruột kích thích.

Ngoài thơm ngon, quả nam việt quất thực sự có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tim, sâu răng và nhiễm trùng đường tiết niệu. Đó là vì loại quả này chứa nhiều phytonutrient, và các đặc tính chống ô xy hóa và kháng viêm của quả nam việt quất giúp bảo vệ bạn khỏi một loạt bệnh tật, theo The Times of India.

Ngoài tác dụng tăng cường sức khỏe tim, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát huyết áp, yến mạch còn giúp ngăn ngừa sự thay đổi tâm trạng liên quan đến PMS. Do có nhiều chất xơ, yến mạch còn giúp giảm cholesterol và giúp đường tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru, theo The Times of India.