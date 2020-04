5 lợi ích của vitamin C đối với sức khỏe

Theo dược sĩ La Dương Mỹ Duyên (Khoa Dược, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM): Vitamin C là một loại vitamin thiết yếu đóng nhiều vai trò khác nhau trong cơ thể chúng ta. Đặc biệt, nó hoạt động như một chất chống ô xy hóa giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ các mô của cơ thể.

Dược sĩ Duyên đã giải thích các tác dụng hữu ích của Vitamin C đối với sức khỏe của con người.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe của vitamin C:

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể bằng cách bảo vệ tế bào khỏi các phân tử có hại gọi là gốc tự do. Do đó, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, bệnh tim mạch.

Thực phẩm bổ sung vitamin C có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch như làm giảm nồng độ protein phản ứng C (CRP) - một dấu ấn sinh học quan trọng của tình trạng viêm đã được chứng minh là yếu tố dự báo của bệnh tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm giảm cholesterol LDL (có hại), giúp tăng cholesterol HDL (có lợi) và ổn định huyết áp.

2. Kiểm soát huyết áp cao

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C có thể giúp giảm huyết áp ở cả người khỏe mạnh và người bị cao huyết áp. Trong đó, những người có bệnh cao huyết áp uống vitamin C mỗi ngày có huyết áp thấp hơn và ổn định hơn.

3. Giảm nồng độ a xít uric trong máu

Tác dụng giảm nồng độ a xít uric trong máu của vitamin C cũng đồng thời giúp ngăn ngừa các cơn gout.

Khi có sự gia tăng các tinh thể a xít uric trong khớp (do rượu, chế độ ăn nhiều thịt,...), chúng có thể kết tinh, lắng đọng và xuất hiện triệu chứng của bệnh gout - bệnh lý liên quan đến khớp như sưng, viêm khớp. Người bệnh sẽ cảm thấy đau đớn đột ngột và dữ dội. Thật may, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp làm giảm a xít uric trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh gout.

4. Giúp ngăn ngừa thiếu sắt

Sắt là một vi chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu vận chuyển ô xy đi khắp cơ thể.

Bổ sung 100 mg vitamin C mỗi ngày có thể cải thiện khả năng hấp thu sắt lên đến 67%. Vitamin C hỗ trợ chuyển đổi sắt ở dạng hấp thu kém thành sắt ở một dạng dễ hấp thu hơn. Từ đó, giúp cải thiện sự hấp thu sắt từ việc ăn uống, chẳng hạn như sắt từ các nguồn thực vật và đặc biệt hữu ích cho những người kiêng ăn thịt vì thịt là nguồn cung cấp chất sắt chính.

Ngoài ra, vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ thiếu máu ở người dễ bị thiếu sắt.

5. Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C có thể tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách giúp các tế bào bạch cầu hoạt động hiệu quả hơn. Vitamin C cũng giúp tăng cường hệ thống phòng thủ của làn da và giúp vết thương mau lành.

Vitamin C thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bảo vệ chúng khỏi bị tổn hại bởi các phân tử có khả năng gây hại như các gốc tự do.

Đối với da thì vitamin C là một phần thiết yếu trong hệ thống bảo vệ, thúc đẩy sản xuất collagen, rút ngắn thời gian làm lành vết thương.

“Tuy nhiên, cần chú ý việc sử dụng quá nhiều vitamin C cũng có thể trở thành một tác hại đối với sức khỏe. Đặc biệt, bổ sung vitamin C liều cao 1g hằng ngày hoặc lớn hơn có thể dẫn đến các tác dụng phụ lên hệ tiêu hóa, tăng lượng oxalate trong thận, có khả năng dẫn đến sỏi thận,...”, dược sĩ Duyên cảnh báo.