5 tác dụng phụ cần biết nếu bạn uống sinh tố mỗi ngày

Uống một ly sinh tố mỗi ngày có vẻ là một ý kiến hay. Khi bạn có thể “đóng gói” nhiều trái cây và rau quả thành một loại nước giải khát dễ uống, bạn sẽ cảm thấy như mình đã đạt đến đỉnh cao của sức khỏe . Có thực sự như thế không?

Eat This, Not That! đã tập hợp danh sách rút gọn 5 tác dụng phụ chính của sinh tố hằng ngày với sự giúp đỡ của một số chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp.

1. Quá nhiều đường có thể dẫn đến bệnh tiểu đường

Sinh tố có đường có thể gây hại cho cơ thể bạn và khi bạn uống một ly mỗi ngày, bạn phải đối mặt với một số tác dụng phụ rất nghiêm trọng về lâu dài.

Chuyên gia dinh dưỡng Kara Collier và là đồng sáng lập của Nutrisense, cho biết: "Tác dụng phụ đáng lo ngại với một ly sinh tố hằng ngày là lượng đường trong máu tăng cao vượt quá giới hạn cho phép. Tác dụng phụ lớn hơn cần lo lắng là thói quen hằng ngày này gây ra sự gia tăng đường huyết quá mức có thể, trong suốt nhiều năm, góp phần vào các bệnh nghiêm trọng hơn như béo phì, tiểu đường, bệnh tim hoặc thậm chí là bệnh Alzheimer”.

Chuyên gia Collier, nói thêm: “Sinh tố thường chứa nhiều carbohydrate và chúng là một dạng thức ăn lỏng, giúp tiêu hóa nhanh hơn. Chúng ta có xu hướng dễ tiêu thụ những thứ ở dạng lỏng hơn dạng rắn, khiến chúng ta ăn nhiều hơn dự định".

2. Có thể thúc đẩy sự cân bằng nội tiết tố

Khi bạn tiêu thụ sinh tố chứa chất béo lành mạnh mỗi ngày, bạn có thể giúp cân bằng bất kỳ vấn đề nội tiết tố nào bạn có thể gặp phải.

“Chất béo lành mạnh như bơ hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia, hạt gai dầu, hạt lanh xay và bơ giúp ổn định lượng đường trong máu và thúc đẩy sự cân bằng hormone”, Taylor Stolt, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, cho biết.

3. Có thể dẫn đến tăng cân

Tự làm sinh tố ở nhà có thể kiểm soát được liều lượng, thành phần của sinh tố Shutterstock

Nếu bạn nghĩ rằng tất cả sinh tố đều giúp bạn giảm cân, hãy nghĩ lại. Tiến sĩ Lisa Young và là tác giả của Finally Full, Finally Slim, nói: "Nếu đó là một ly sinh tố mua ở cửa hàng, rất có thể nó rất lớn và do đó nhiều calo, chứa nước trái cây và có thể có cả bơ đậu phộng. Một ly sinh tố như thế này có thể dễ dàng gây tăng cân không mong muốn do uống quá nhiều calo".

Nếu bạn cần theo dõi cân nặng của mình, hãy tránh uống sinh tố có đường bằng mọi giá. Nếu không, bạn có thể hủy hoại hoàn toàn mục tiêu ăn kiêng của mình trong nhiều tuần!

4. Sẽ có khả năng miễn dịch cao hơn đối với bệnh tật

Một ly sinh tố mỗi ngày thực sự có thể giúp tránh bác sĩ, nhờ thức uống giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta.

Chuyên gia dinh dưỡng Megan Byrd, người tạo ra The Oregon Dietitian, cho biết: “Sinh tố giàu protein có thể tăng cường khả năng miễn dịch chỉ đơn giản là nhờ các loại trái cây và rau quả tốt cho sức khỏe”.

"Hãy nhớ thêm một số loại rau để có thêm dinh dưỡng. Cà rốt, cải xoăn và rau bina (cải bó xôi) đều rất tuyệt trong sinh tố vì chúng hòa quyện tốt và không át các hương vị khác. Bằng cách tăng cường lượng vitamin và khoáng chất của bạn bằng sinh tố hằng ngày, bạn cũng có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch của bạn", chuyên gia Megan Byrd, nói thêm.

5. Bạn sẽ đi tiêu nhiều hơn

"Sinh tố giàu protein và kali, vì vậy nó là thức uống lý tưởng cho các vận động viên vì protein giúp sửa chữa và xây dựng mô cơ và cung cấp năng lượng, nhưng nếu dùng quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ, chẳng hạn như tăng nhu động ruột", tiến sĩ Asmat Khan, chuyên gia quan hệ truyền thông tại Fitness Volt, cho biết.

Nếu bạn muốn một thức uống có đặc tính nhuận tràng, hãy đảm bảo có một ly sinh tố protein hằng ngày. Tác dụng phụ này có thể gây bất ngờ cho bất kỳ ai đối mặt với chứng táo bón kinh niên, nhưng những người khác có thể không hài lòng với kết quả này, theo Eat This, Not That!