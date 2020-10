5 thói quen cần phải có sau khi tập thể dục

Tuy nhiên, nếu bạn không kết hợp các thói quen thích hợp sau khi tập luyện với thói quen tập thể dục của mình, bạn có thể đánh mất những lợi ích sức khỏe từ việc tập thể dục

Bằng cách thêm những thói quen sau khi tập luyện này vào cuộc sống của mình, bạn sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh và hạnh phúc hơn vì nó, theo Eat This, Not That.

1. Dành thời gian để hạ nhiệt thích hợp

Cho dù việc dành thời gian để giãn cơ và hạ nhiệt cơ thể có vẻ tốn nhiều thời gian, nhưng Brianna Bernard, huấn luyện viên (HLV) cá nhân cũng là HLV dinh dưỡng ở Mỹ, cho rằng việc chăm sóc cơ thể đúng cách là vô cùng quan trọng.

Theo HLV Bernard, điều quan trọng là phải hạ nhịp tim của bạn từ từ trở lại, giống như đạp xe trên đường bằng sau một lớp đạp xe cường độ cao. Kéo giãn nhẹ cũng có thể hữu ích cả về thể chất và tinh thần khi bạn chuyển từ tập luyện cường độ cao đến văn phòng hoặc về nhà để chuẩn bị bữa tối cho gia đình bạn, theo Eat This, Not That.

2. Bù nước bằng nước

Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của những gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống nước, nhưng điều đặc biệt quan trọng là phải cung cấp nước sau một buổi tập luyện

Theo HLV Bernard, uống nhiều nước để bù nước và nạp năng lượng bằng một bữa ăn nhẹ hoặc bữa ăn giàu chất dinh dưỡng là điều cấp thiết để phục hồi và tăng trưởng cơ bắp.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn uống đủ nước trong cả ngày.

3. Nạp năng lượng bằng bữa ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng

HLV Bernard nói: Tôi khuyên bạn nên ăn một khẩu phần gồm protein nạc, rau, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp. Ví dụ, cá hồi nướng, bắp cải Brussels nướng tỏi và khoai lang là một trong những lựa chọn tuyệt vời.

Tuy nhiên, nếu bạn đang di chuyển và cần một thứ gì đó nhanh chóng, thì có một số lựa chọn thay thế lành mạnh mà bạn có thể bỏ vào túi của mình.

HLV Bernard nói: Tôi khuyên bạn nên ăn protein lắc, thanh protein hoặc một số ít hạnh nhân và táo. Việc này không yêu cầu phải làm lạnh hoặc hâm nóng và có thể để trong xe hơi hoặc túi tập thể dục của bạn để thuận tiện, theo Eat This, Not That.

4. Thả lỏng các cơ đang căng

HLV Bernard cho biết: Tôi sử dụng bóng lacrosse, bóng tennis và các dụng cụ vận động khác để nới lỏng các cơ bị căng, cải thiện tư thế và sự ổn định cũng như tăng tính linh hoạt.

Dành thời gian cho các loại bài tập này có thể cải thiện khả năng phục hồi và giữ cho cơ thể khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa chấn thương xảy ra.

5. Tránh thực phẩm chế biến

Sau một buổi tập luyện căng thẳng, cơ thể bạn cần chất dinh dưỡng để bổ sung cho cơ, khớp, gân và các cơ quan. Ăn một ít bánh quy, bánh quy giòn, bánh quy, bỏng ngô hoặc thức ăn nhanh sẽ cản trở sự phục hồi của bạn.

Chúng ta cần ăn protein nạc, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp để xây dựng cơ nạc và đốt cháy chất béo, HLV Bernard cho biết, theo Eat This, Not That.