6 loại thực phẩm bạn nên ăn để có bụng phẳng

1. Hạt quinoa

Để bắt đầu, bất cứ khi nào bạn chọn một sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt thay vì một sản phẩm làm từ bột mì trắng đã loại bỏ chất dinh dưỡng, bạn sẽ bắt đầu cuộc chiến chống lại mỡ bụng.

Các nhà nghiên cứu của Penn State đã phát hiện ra rằng những người ăn kiêng ăn ngũ cốc nguyên hạt giảm được gấp đôi lượng mỡ bụng so với những người chỉ ăn các sản phẩm làm từ bột mì trắng - mặc dù họ đã tiêu thụ cùng một lượng calo.

Hơn nữa, quinoa chứa gấp đôi lượng protein làm đầy bụng so với các loại ngũ cốc thông thường, ít carbohydrate tăng glucose hơn và thậm chí là một số ít chất béo lành mạnh.

Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới với một cốc quinoa nấu chín kết hợp với 1/2 cốc sữa và 1/2 cốc quả việt quất - lò vi sóng trong 60 giây và bạn đã có một món ăn thay thế thơm ngon (và giảm béo) cho bột yến mạch truyền thống của mình, theo Eat This, Not That!

2. Trà xanh

Trà xanh Shutterstock

Catechin, chất chống ô xy hóa mạnh có trong trà xanh, được biết là có tác dụng tăng cường trao đổi chất.

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho thấy những người tham gia tiêu thụ 690 mg catechin từ trà xanh mỗi ngày có chỉ số khối cơ thể và số đo vòng eo nhỏ hơn đáng kể so với những người trong nhóm đối chứng. Thật an toàn khi nói rằng trà xanh là một trong những thức uống tốt nhất cho sức khỏe của bạn!

3. Kefir

Hãy coi kefir như một loại sữa chua có thể uống được, hoặc một loại sinh tố đặc, chứa nhiều protein. Trong cả hai trường hợp, sản phẩm sữa thơm ngon này là một điều cần thiết để giảm béo bụng . Ngoài protein gây no, các chế phẩm sinh học trong kefir cũng có thể tăng tốc độ giảm cân.

Các nhà khoa học Anh phát hiện ra rằng những sinh vật tích cực này thúc đẩy sự phân hủy các phân tử chất béo ở chuột, ngăn không cho loài gặm nhấm tăng cân. Các nhà nghiên cứu vẫn cần chứng minh phát hiện ở người, nhưng không có gì nguy hiểm khi hạ các sản phẩm chứa probiotic.

4. Quả bơ

Đừng bao giờ lo sợ về chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải đầy chất béo này: Nó chứa đầy chất béo không bão hòa đơn lành mạnh (cũng được tìm thấy trong dầu ô liu), có liên quan đến việc giảm mức cholesterol LDL và giảm cân.

Trên thực tế, một nghiên cứu dọc gần đây được công bố trên Tạp chí Y học New England cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải giàu chất béo lành mạnh hiệu quả hơn chế độ ăn kiêng hoàn toàn tránh chất béo, vì vậy hãy tiếp tục và thưởng thức!

5. Trứng

Trứng gà Shutterstock

Một nghiên cứu của Anh cho thấy những người tăng tỷ lệ calo dựa trên protein trong chế độ ăn uống của họ sẽ đốt cháy thêm 71 calo mỗi ngày (tức là 7,4 pound một năm!). Khởi động quá trình trao đổi chất ngay khi bạn thức dậy với bữa sáng giàu protein gồm trứng bác.

6. Bưởi

Một quả bưởi mỗi ngày ngoài bữa ăn thông thường của bạn có thể giúp giảm cân nhanh chóng.

Tính a xít của trái cây làm chậm quá trình tiêu hóa, có nghĩa là mất nhiều thời gian hơn để di chuyển trong hệ thống của bạn và bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và hài lòng hơn. Và bưởi chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và một số loại ung thư, theo Eat This, Not That!

