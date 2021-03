6 lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh khi tuổi già đến

Trung tâm Quốc gia về Phòng ngừa bệnh mạn tính và Nâng cao sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã biên soạn một danh sách 6 mẹo giúp bạn cải thiện tuổi thọ và trở thành phiên bản tốt nhất của bạn.

1. Chú ý đến chế độ ăn uống của bạn

Theo CDC, bạn là những gì bạn ăn (và uống!) khi bạn có tuổi. “Hãy đưa ra những lựa chọn lành mạnh”, CDC thúc giục và đề xuất đưa trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, các sản phẩm từ sữa ít béo và nước vào chế độ ăn uống của bạn.

2. Tập thể dục

CDC khuyên: “Di chuyển nhiều hơn, ngồi ít hơn trong suốt cả ngày. Hoạt động có thể giúp bạn ngăn ngừa, trì hoãn và kiểm soát các bệnh mạn tính; cải thiện sự cân bằng và sức chịu đựng; giảm nguy cơ té ngã; và cải thiện sức khỏe của não”.

Bạn nên tập thể dục bao nhiêu? CDC gợi ý nên tập trung vào hoạt động thể chất vừa phải, như đi bộ, ít nhất 150 phút mỗi tuần (22-30 phút mỗi ngày) và hoạt động tăng cường cơ bắp, như mang hàng tạp hóa, ít nhất 2 ngày một tuần, theo Eat This, Not That!

3. Không hút thuốc

Một cách quan trọng khác để già đi một cách duyên dáng và khỏe mạnh là tránh tất cả các sản phẩm thuốc lá.

4. Lưu ý các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn

Kiểm tra sức khỏe thường xuyên là một phần quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh, CDC cho biết.

CDC giải thích: “Hãy đến gặp bác sĩ để được cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, không chỉ khi bạn bị ốm. Điều này có thể ngăn ngừa bệnh hoặc phát hiện ra bệnh sớm, điều trị sẽ hiệu quả hơn".

5. Theo dõi lịch sử sức khỏe gia đình

Nhiều tình trạng sức khỏe có tính chất di truyền, vì vậy CDC khuyên bạn nên theo dõi lịch sử sức khỏe gia đình. CDC nói: “Nên chia sẻ lịch sử sức khỏe gia đình của bạn với bác sĩ, người có thể giúp bạn thực hiện các bước để ngăn ngừa hoặc phát hiện sớm các bệnh mạn tính”.

6. Chú ý đến sức khỏe não bộ