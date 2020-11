8 loại thực phẩm giúp bạn trông trẻ hơn

Hãy thử bổ sung những thực phẩm lành mạnh này vào chế độ ăn uống hằng ngày, để trông bạn trẻ hơn, từ ngăn ngừa tóc bạc đến giảm quầng thâm...

1. Khoai lang

Một nghiên cứu trên Tạp chí Tiến hóa và Hành vi Con người (Mỹ) cho thấy ăn một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả mang lại sức khỏe, và hấp dẫn hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những người ăn nhiều trái cây và rau quả màu đỏ và cam mỗi ngày có làn da dễ bắt nắng hơn những người không ăn nhiều.

Người ta giả thuyết rằng sự cải thiện sức khỏe làn da này là kết quả của các hợp chất chống lại bệnh tật được gọi là carotenoid cung cấp cho các loại thực vật này màu sắc của chúng.

Ít loại thực phẩm nào giàu beta-carotene - được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể - hơn khoai lang. Một củ khoai lang vừa với vỏ chứa 156% lượng khuyến nghị hằng ngày của bạn, theo Eat This, Not That!

2. Bơ hạnh nhân

Bơ hạnh nhân là một loại thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng - bao gồm protein, chất béo lành mạnh và vi chất dinh dưỡng mạnh - tất cả đều có liên quan đến sức khỏe của tóc. Đó là hàm lượng vitamin E trong các loại hạt mà nghiên cứu phát hiện ra là đặc biệt tốt để giữ cho mái tóc của bạn dày và bóng.

Một thử nghiệm kéo dài 8 tháng cho thấy những người đàn ông bổ sung vitamin E hằng ngày đã thấy sự tăng trưởng của tóc lên tới 42%. Một khẩu phần hai muỗng canh bơ hạnh nhân cung cấp hơn 50% lượng khuyến nghị hằng cho vitamin E tan trong chất béo.

3. Collagen thủy phân

Trong khi có những loại thực phẩm hỗ trợ sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể, các nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung collagen có tác dụng cụ thể đến sức khỏe làn da của bạn.

Một nghiên cứu được công bố trên Skin Pharmacology and Physiology cho thấy những người uống collagen peptide một lần mỗi ngày trong 8 tuần cho thấy sự cải thiện đáng kể về độ đàn hồi của da. Nên thêm collagen thủy phân vào sinh tố, cà phê hoặc thậm chí là các thanh protein tự làm.

4. Nấm hương

Một nguyên nhân gây ra hiện tượng tóc bạc sớm là thiếu đồng. Một nghiên cứu trên tạp chí Biological Trace Elemental Research cho thấy những người chết sớm có lượng đồng thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng. Cơ thể bạn cần đồng để sản xuất sắc tố cho da và tóc, và nấm hương là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất.

Chỉ một nửa cốc nấm hương cung cấp 72% lượng đồng được khuyến nghị hằng ngày của bạn, và nó chỉ có 40 calo!

5. Phô mai cheddar

Một nghiên cứu trên tạp chí General Dentistry về những người không đánh răng trong 48 giờ (đừng thử ở nhà), cho thấy ăn vặt với phô mai cheddar (loại phô mai dày) làm tăng độ pH trong miệng của họ lên mức mới đánh răng.

Thêm vào đó, các hợp chất trong phô mai bám vào men răng, giống như một dải màu trắng, giúp chống lại a xít.

6. Nước chanh

Uống nước chanh giúp bạn trông trẻ hơn Shutterstock

Bọng mắt, quầng thâm có thể cho thấy bạn đã vui vẻ quá nhiều vào đêm hôm trước, nhưng nó cũng có thể chỉ ra một vấn đề khác phổ biến hơn, kém thú vị hơn: mất nước.

7. Thịt bò nạc

Các nghiên cứu cho biết một chế độ ăn giàu protein, chất sắt và kẽm là chìa khóa cho móng tay dài, khỏe và đẹp. Và bạn sẽ nhận được một khẩu phần ăn lành mạnh với cả ba chất dinh dưỡng từ một phần nhỏ thịt nạc đỏ.

Một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí Học viện Da liễu và Da liễu Châu Âu đã xem xét sự phát triển của móng tay trong 70 năm qua cho thấy rằng protein trong chế độ ăn uống là sự khác biệt giữa sự phát triển nhanh và chậm trong sự phát triển của móng tay. Có lẽ không có gì lạ khi coi móng tay được làm từ protein - đặc biệt là keratin.

8. Cà chua

Cà chua và nước ép cà chua rất tốt cho sức khỏe Shutterstock

Nghiên cứu mới đã phát hiện lý do khiến tỷ lệ ung thư hắc tố rất thấp ở các vùng như Địa Trung Hải là do chế độ ăn Địa Trung Hải.

Thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa, đặc biệt là trái cây và rau quả có màu đậm, có thể giúp chống lại tác động ô xy hóa của tia UV.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Da liễu Anh cho thấy những người tham gia ăn 5 muỗng canh bột cà chua (một dạng cà chua tươi cô đặc) hằng ngày cho thấy khả năng chống cháy nắng cao hơn 33% so với nhóm đối chứng.

Và cà chua làm nhiệm vụ kép để tăng cường vẻ đẹp: Trong khi các carotenoid và chất chống ô xy hóa giúp cơ thể chống lại quá trình ô xy hóa làm lão hóa tế bào da, chúng cũng tăng cường pro-collagen - một phân tử mang lại cấu trúc trẻ trung cho da, theo Eat This, Not That!