8 thực phẩm giúp duy trì bụng phẳng

Trong trà xanh có chứa EGCG và catechin - 2 hợp chất giúp làm phẳng bụng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống trà xanh hoặc thực phẩm bổ sung EGCG có thể giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, giúp bạn giảm cân và giảm mỡ bụng, theo Eat this, Not That.

Dầu nhuyễn thể

Dầu nhuyễn thể là một loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ loài tôm nhỏ ở Nam Cực Ảnh: SHUTTERSTOCK

Nghe có vẻ buồn cười khi dùng axít béo để giảm cân và duy trì bụng phẳng, nhưng việc hấp thụ DHA và EPA, a xít béo Omega-3 có trong hải sản hoặc dầu nhuyễn thể thực sự có tác dụng.

Khi đường huyết tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra nhiều insulin hơn, và khi lượng insulin ở mức cao thì ta khó mà giảm cân được. Dầu cá giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Dầu nhuyễn thể vượt trội hơn so với dầu cá vì nó chứa Omega-3 EPA và DHA ở dạng phospholipid tự nhiên. Loại dầu này cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa, loại bỏ chứng ợ hơi, tốt cho tim, não, mắt, khớp, da và hệ miễn dịch.

Gừng

Gừng có chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là zingibain, có thể giúp chống đầy hơi và chướng bụng, giúp bụng phẳng. Nên dùng gừng sau bữa ăn nếu có ăn protein.

Lợi khuẩn (probiotics)

Probiotic không chỉ đến từ thực phẩm chức năng mà còn có mặt trong thực phẩm lên men Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo trang Eat this, Not That, một số vi khuẩn đường ruột như E. coli và trực khuẩn có thể khiến chúng ta bị đầy hơi. Để xử lý những vi khuẩn này, cần tạo môi trường đường ruột có tính a xít hơn bằng cách bổ sung lợi khuẩn. Nổi bật nhất là chủng Lactobacillus - một loại lợi khuẩn có thể giúp giảm độ pH trong ruột.

Enzym Lactase

Đường tự nhiên có trong các loại thực phẩm từ sữa được gọi là lactose. Lactose có thể hơi khó tiêu hóa, gây đầy hơi, nhất là với người già. Để phân hủy đường lactose, giúp bụng phẳng và nhẹ hơn, bạn nên bổ sung một loại enzyme tiêu hóa gọi là lactase vào đồ ăn.

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt có thể giúp bạn loại bỏ lượng chất lỏng dư thừa trong khoang bụng mà không ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ các chất điện giải. Bạn có thể phơi khô hoa làm trà. Thức uống này rất hữu hiệu cho người muốn giảm cân.

Berberin

Berberin được chiết xuất từ rễ và thân cây hoàng đằng Ảnh: SHUTTERSTOCK

Berberine được chiết xuất từ cây hoàng đằng và được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc từ lâu vì nhiều công dụng. Berberine có thể giúp giảm đề kháng insulin và ức chế sự tích tụ chất béo. Uống berberine với chiết xuất nho Oregon giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Bột protein