Cảnh báo sai lầm nhiều người hay mắc khi uống sữa protein

Protein rất cần thiết cho cơ bắp. Nhiều nghiên cứu cho thấy bên cạnh các loại thực phẩm giàu protein thì người tập gym có thể bổ sung bằng sữa protein, theo Eat This, Not That!.

Nạp đủ protein sẽ giúp cơ bắp phát triển, ngăn ngừa tình trạng mất cơ, tạo cảm giác no lâu và tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Do đó, một số ý kiến cho rằng ngoài ly sữa protein uống sau mỗi buổi tập thì mọi người có thể dùng sữa protein như một bữa ăn nhẹ trong ngày.

Tuy nhiên, uống quá nhiều sữa protein có thể gây phản tác dụng, khiến cơ thể tích lũy mỡ thừa. Một nghiên cứu của Đại học Purdue (Mỹ) phát hiện việc uống sữa protein như một bữa ăn nhẹ trong ngày có thể khiến chúng ta nạp quá nhiều calo hơn mức cần thiết. Hậu quả khó tránh khỏi là gây tăng cân.

Nạp quá nhiều protein gây tích tụ mỡ thừa không chỉ xuất hiện ở sữa protein mà còn ở bất kỳ thực phẩm tự nhiên nào như thịt gà, trứng, sữa hay đậu.

Nguyên nhân là dù những món trên giàu protein nhưng chúng cũng chứa rất nhiều calo. Khi cơ thể thặng dư calo thì chắc chắn lượng calo này sẽ được chuyển hóa thành mỡ thừa.

Thậm chí, trong một số loại sữa protein, mỗi ly có thể chứa đến 280 calo và 19 gram đường. Lượng calo và đường này có thể còn nhiều hơn cả một ly kem.

Hơn nữa, uống nhiều các loại sữa protein có hàm lượng đường cao còn khiến đường huyết trong máu biến động, tác động xấu đến sức khỏe

Một số chuyên gia cho rằng cơ thể chúng ta hoàn toàn có thể nạp đủ lượng protein cần thiết từ các loại thực phẩm tự nhiên mà không cần dùng đến sữa protein. Những thực phẩm đó gồm thịt, sữa, đậu, các loại hạt hay ngũ cốc nguyên hạt, theo Eat This, Not That!