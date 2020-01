Ăn sữa chua giúp giảm nguy cơ ung thư phổi

Nghiên cứu cho thấy so với những người không bao giờ ăn sữa chua , những người ăn nhiều sữa chua nhất giảm 19% nguy cơ mắc ung thư phổi. Trong khi đó, những người nạp nhiều chất xơ nhất giảm 17% nguy cơ mắc bệnh so với những người ăn ít chất xơ nhất. Những người bổ sung cả sữa chua và chất xơ nhiều nhất giảm 33% nguy cơ bị ung thư phổi so với những người nạp ít nhất. Những người hút thuốc lá nếu bổ sung nhiều sữa chua và chất xơ giảm được 24% và ở những người đã bỏ thuốc lá là 34%.