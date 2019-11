Bộ Y tế yêu cầu báo cáo sự cố y khoa tại Đà Nẵng và Nghệ An

Chiều 20.11, ông Đinh Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), cho biết cơ quan này đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu xác minh và báo cáo sự cố y khoa tại Bệnh viện (BV) Phụ nữ Đà Nẵng. Trước đó, ngày 17.11, BV Phụ nữ Đà Nẵng thực hiện mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống cho sản phụ V.T.N.S (33 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ) và sản phụ N.T.H (33 tuổi, trú Q.Liên Chiểu), sau đó sản phụ S. tử vong, sản phụ H. nguy kịch.

Cùng ngày, ông Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi nhận thông tin sự cố sản khoa tối 17.11, Sở đã lập đoàn kiểm tra, giám sát vụ việc tại BV Phụ nữ Đà Nẵng, kết quả cho thấy việc tiếp nhận, khám và mổ cho thai phụ đều đúng quy trình , quy định của ngành y tế. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tại Đà Nẵng nghi vấn đối với loại thuốc gây tê nên trong tối 17.11 đã niêm phong, lấy mẫu thuốc này gửi ra Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư để kiểm tra. Sở Y tế niêm phong toàn bộ lô thuốc tê cùng loại đang được sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn; tạm ngưng hoạt động phẫu thuật tại BV Phụ nữ Đà Nẵng

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An, yêu cầu báo cáo sự cố y khoa dẫn đến tình trạng nguy kịch của sản phụ H.T.M (27 tuổi, có thai lần 3), tử vong thai nhi ở Nghệ An. Bộ Y tế yêu cầu BV đa khoa H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí đối với sản phụ này.