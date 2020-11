Cách kết hợp trái cây số 1 giúp giảm cân tối đa

Có một mẹo nhỏ để tối đa hóa tác dụng của kẹo tự nhiên đối với việc giảm cân của bạn? Nghe có vẻ hơi kỹ thuật, nhưng trên thực tế, khá dễ dàng: bằng cách kết hợp các loại trái cây giàu chất dinh dưỡng bổ sung, bạn có thể bồi bổ cơ thể bằng một loại cocktail hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe . Tất cả là nhờ sức mạnh của flavonoid.

Flavonoid là các hợp chất thực vật cung cấp cho trái cây và rau củ có màu sắc rực rỡ. Chúng là các chất dinh dưỡng thực vật tự nhiên có đặc tính chống ô xy hóa , chống viêm tốt, hỗ trợ hệ thống miễn dịch mạnh mẽ.

Các nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ các hợp chất hoạt tính sinh học này với việc giảm cân - đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường - giảm chất béo và điều trị béo phì cũng như giảm viêm liên quan đến tăng cân.

Nhiều loại trái cây chứa nhiều hơn một trong những hóa chất thực vật có lợi này - những chất chính bao gồm anthocyanidins, flavanols, flavon, flavonones, flavan-3-ols và isoflavone. Nhưng không có trái cây nào cung cấp tất cả chúng, đó là lý do tại sao kết hợp trái cây hoặc ăn salad trái cây làm từ trái cây có chứa nhiều flavonoid là một cách thông minh để thu được nhiều lợi ích nhất, theo Eat This, Not That!

Một cách kết hợp trái cây Shutterstock

Ví dụ, flavon chủ yếu được tìm thấy trong vỏ của các loại trái cây như táo và nho, cũng như trong các loại trái cây họ cam quýt. Đối với một loại quan trọng, flavonones, bạn hầu như chỉ nhận được từ cam quýt.

Nói cách khác, bạn cần ăn nhiều loại trái cây để giảm cân tối đa. Một chế độ ăn uống đa dạng là một chế độ ăn uống lành mạnh.

Hãy đảm bảo bạn nhận được ít nhất 1 khẩu phần trái cây mỗi ngày từ mỗi nhóm dưới đây. Cách đơn giản nhất là làm sinh tố giảm cân, nhưng bạn cũng có thể làm salad trái cây. Dù bạn chọn cách nào, chỉ cần trộn một loại từ mỗi loại để đảm bảo bạn nhận được lượng flavonoid từ trái cây bổ sung cả ngày, theo Eat This, Not That!

Nhóm cây (chứa nhiều anthocyanidins, flavan3ols, flavon và flavanols): táo (còn vỏ), lê, anh đào, đào và mận.

Nhóm quả mọng (chứa nhiều anthocyanidins, flavan3ols, flavon và flavanols): quả mâm xôi đen, quả việt quất, quả nam việt quất, quả cơm cháy, quả mâm xôi, dâu tây.

Nhóm cam quýt (chứa nhiều flavon và flavonones): cam máu, bưởi (trắng hoặc hồng), chanh, chanh lá cam (lime), cam, bưởi, quýt.

Nhóm wildcard (flavon cao và nhiều loại flavonoid khác): mơ, quả lý chua, nho, kiwi, dưa hấu.