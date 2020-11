Bí quyết chung của tất cả chế độ ăn kiêng giảm cân thành công là gì?

Bạn có nhớ khi giáo viên khoa học John Cisna tại Mỹ đã gây xôn xao vào năm 2015 vì đã giảm hơn 55 pound (25 kg) trong 6 tháng khi chỉ ăn thức ăn của McDonald không?

Anh ấy đã làm như thế nào? Bằng cách hạn chế lượng calo nạp vào ở mức 2.000 calo mỗi ngày và tập thể dục thường xuyên. Trong khi chế độ ăn kiêng chủ yếu bao gồm khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt cùng các loại thực phẩm giàu chất béo khác có thể không lý tưởng cho tim hoặc động mạch của bạn, thí nghiệm độc đáo của Cisna đã chứng minh rằng điều tiết calo là chìa khóa để giảm cân, theo Eat This, Not That!

Và trên thực tế, việc thiếu hụt calo là lý do chính mà bất kỳ kiểu ăn kiêng cụ thể nào cũng có thể dẫn đến giảm cân.

Một nghiên cứu quan sát về một nhóm những người theo chế độ ăn kiêng Paleo cho thấy những người theo chế độ ăn kiêng tốt cho tim mạch đã giảm trung bình 5 pound (2,26 kg) trong khoảng thời gian ba tuần. Nhưng việc giảm cân này không chỉ đến với việc chuyển sang tránh đậu, ngũ cốc, đường, sữa và một số loại thực phẩm bị cấm khác, mà còn giảm khoảng 500 calo tiêu thụ mỗi ngày.

Chế độ ăn kiêng ketogenic, trong đó những người theo dõi tiêu thụ nhiều chất béo, một số protein và rất ít carbohydrate, đã được chứng minh là hiệu quả hơn hoặc thậm chí hiệu quả hơn so với chế độ ăn ít chất béo để giảm cân hiệu quả. Nhưng trong một nghiên cứu được Healthline trích dẫn, cả keto và những người ăn kiêng ít chất béo "giảm tiêu thụ calo", với lượng calo thấp hơn sẽ thúc đẩy giảm cân.

Một phân tích của Mayo Clinic về chế độ ăn kiêng Atkins kết luận rằng: "Bởi vì carbohydrate thường cung cấp hơn một nửa lượng calo tiêu thụ, lý do chính để giảm cân theo chế độ ăn kiêng Atkins là lượng calo tổng thể thấp hơn từ việc ăn ít carb".

Và tiếp tục khi bạn xem xét các chế độ ăn kiêng Dukan, HCG, thuần chay… Để giảm cân, bạn phải ăn ít hơn và đốt cháy nhiều calo hơn, theo Eat This, Not That!