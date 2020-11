7 cách cực đơn giản để bắt đầu giảm cân ngay lập tức

Điều quan trọng là không có mẹo nào trong số những lời khuyên này yêu cầu bạn áp dụng một kế hoạch giảm cân phức tạp.

2. Đừng biến thực phẩm lành mạnh thành không lành mạnh

Thật tuyệt vời khi thưởng thức một món salad lành mạnh chứa đầy rau xanh và protein chiên giòn, xây dựng cơ bắp. Nhưng đừng là người ăn salad khiến bạn tăng cân, có nghĩa là phải tránh bất kỳ loại nước sốt salad nào có nhiều natri, calo và thậm chí là chất béo chuyển hóa.

Lượng muối dư thừa có liên quan đến việc tăng huyết áp, nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn và phá hoại mục tiêu giảm cân. Tránh nước xốt salad nhiều kem và không tốt cho sức khỏe để đảm bảo rằng bạn đang theo hướng giảm cân.

3. Uống trà xanh

Trà xanh Shutterstock

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng (Mỹ) cho thấy cùng với caffeine, các hợp chất catechin trong trà xanh làm tăng chất béo nâu lành mạnh trong số những người tham gia nghiên cứu. Và người lớn càng có nhiều chất béo nâu đốt cháy calo thì càng tốt. Catechin hiệu quả nhất trong trà xanh là hợp chất EGCG. Ngoài việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ phá vỡ chất béo, EGCG cũng có thể cản trở sự hình thành các tế bào mỡ mới. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông uống trà xanh có chứa 136 miligam EGCG giảm cân nhiều gấp đôi so với nhóm dùng giả dược và gấp 4 lần lượng mỡ bụng trong vòng 3 tháng. 4. Ăn chậm, nhai kỹ Norma Lowe, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao và huấn luyện viên thể dục được chứng nhận có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ), cho biết: Hóa ra là hầu hết mọi người ăn thật nhanh và rất ít nhai thức ăn của họ đúng cách. Nhiều người ăn quá nhanh đến nỗi họ không nhận ra mình đã no như thế nào và cuối cùng ăn quá nhiều. Theo một nghiên cứu được công bố năm ngoái trên tạp chí Nutrients, ăn thức ăn với tốc độ chậm hơn nhiều có tác động trực tiếp đến mức độ đói của bạn. Những người tham gia nghiên cứu ăn bữa ăn của họ với tốc độ chậm hơn cho biết họ no hơn và giảm cảm giác thèm ăn sau đó. Dành thời gian nhai cũng có thể tăng cường khả năng đốt cháy calo của cơ thể và kích hoạt khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Béo phì cho thấy bạn càng nhai nhiều trong khi ăn, thì quá trình trao đổi chất của bạn càng được kích hoạt, vì những người tham gia có thể mong đợi đốt cháy thêm 10 calo cho mỗi bữa ăn 300 calo, theo Eat This, Not That! 5. Xem xét máy chạy bộ

Tập chạy trên máy chạy bộ Shutterstock

Vận động là chìa khóa để giữ cho lò chất béo bên trong cơ thể bạn hoạt động. Bạn nên áp dụng bất kỳ kế hoạch tập thể dục từ trung bình đến cường độ cao nào mà bạn thích và tuân theo.

Nhưng nếu bạn quyết tâm giảm cân, dữ liệu từ Đại học Harvard (Mỹ) cho biết chạy trên máy chạy bộ là cách đốt cháy calo hiệu quả và hợp lý nhất mà bạn có thể làm. Nếu bạn nặng 182 pound (khoảng 82,5 kg), nửa giờ trên máy chạy bộ với tốc độ 12km/giờ sẽ đốt cháy 465 calo, theo Eat This, Not That!

6. Ăn nhiều thực phẩm nguyên chất

Sự thật: Ăn thực phẩm nguyên hạt, chưa qua chế biến, trái cây, rau và ngũ cốc cơ bản, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt nhất và tất cả chất xơ tuyệt vời để điều chỉnh mức độ hormone của bạn, là một những cách chắc chắn nhất để kiểm soát cân nặng của bạn.

Ngoài ra, vô số nghiên cứu đồng tình rằng ăn rau và trái cây nhiều màu sắc có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn và thậm chí chống lại bệnh tật.

7. Cắt ngay nước ngọt, rượu

Hãy cắt ngay nước ngọt có ga vì nó chứa đầy đường và hương vị “tự nhiên”, không tốt cho sức khỏe của bạn. Chuyển sang nước ngọt "ăn kiêng" cũng sẽ chẳng giúp ích gì. Chuyên gia Miriam Jacobson nói với Eat This, Not That!: Mặc dù đồ uống dành cho người ăn kiêng không chứa calorie, nhưng chúng khiến insulin được tiết ra trong ruột của bạn vì chất làm ngọt nhân tạo của chúng có vị ngọt như đường và điều đó thực sự ngăn cản việc giảm cân.

Trong trường hợp uống rượu, việt cắt giảm giúp bạn khỏe mạnh hơn tức thì về cơ bản ở mọi khía cạnh, và kết quả là giảm cân. Nên nhớ: nhiều loại cocktail chứa nhiều calo như bữa ăn thông thường. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Báo cáo Béo phì Hiện tại đã liên hệ việc uống rượu không chỉ với tăng cân mà còn gây béo phì toàn diện, theo Eat This, Not That.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Nội tiết Lâm sàng và Chuyển hóa, sau khi uống khoảng 17 ounce (483 ml) nước (khoảng hai ly cao), tỷ lệ trao đổi chất của những người tham gia tăng 30%. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng chỉ cần tăng lượng nước uống 6 cốc mỗi ngày sẽ đốt cháy thêm 17.400 calo mỗi năm - giảm cân nặng 5 pound (2,268 kg), theo Eat This, Not That!