Cần làm gì nếu bị di chứng hậu Covid-19?

4 điều cần biết về hội chứng Covid-19 kéo dài Trong chương trình Science in 5 (tạm dịch: Khoa học trong 5 phút) của Tổ chức Y tế thế giới WHO ), tiến sĩ Janet Diaz, trưởng bộ phận chăm sóc lâm sàng - chuyên gia y tế của WHO, thông tin: 1. Định nghĩa: Nếu bạn đã hồi phục sau Covid-19 nhưng một số triệu chứng vẫn kéo dài, thì đó được gọi là tình trạng hậu Covid-19 hoặc hội chứng Covid-19 kéo dài. 2. 3 triệu chứng phổ biến nhất: khó thở, rối loạn chức năng nhận thức (hay còn gọi là sương mù não), mệt mỏi. Ngoài ra, còn có hơn 200 triệu chứng được báo cáo ở các bệnh nhân đã khỏi Covid-19, như: đau ngực, khó nói, lo lắng hoặc trầm cảm, đau cơ, mất khứu giác, mất vị giác… 3. Tình trạng này kéo dài bao lâu? Có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có báo cáo lên đến 9 tháng. Hiện vẫn còn nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm theo dõi những bệnh nhân phát triển hội chứng Covid-19 kéo dài. 4. Tác động của việc tiêm chủng: Ngăn ngừa Covid-19 là cách tốt nhất để ngăn chặn sự phát triển của các vấn đề sức khỏe hậu Covid-19. Tiêm vắc xin làm giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tỷ lệ tử vong, vì vậy tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm phòng khi đến lượt. Các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay vẫn cực kỳ quan trọng hậu Covid-19. Phương An