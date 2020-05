Có nên uống sữa trước khi đi ngủ không?

Tuy nhiên, có nhiều người không tán thành cho rằng thói quen này chỉ là một tập tục dân gian. Vậy đâu là sự thật?

Sữa thực sự giúp ngủ nhanh hơn. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng tiêu thụ các sản phẩm sữa như sữa và phô mai trước khi đi ngủ sẽ dẫn đến giấc ngủ ngon hơn, theo Health Line.

Các chuyên gia cho rằng nhờ một số hợp chất có trong các sản phẩm sữa này.

Sữa có chứa hoóc môn melatonin và a xít amin tryptophan. Cả hai đều ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng, giúp dễ dàng đi vào chu kỳ giấc ngủ hơn, theo Health Line.

Một số nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sữa làm giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm thường xuất hiện khi đi ngủ.

Theo trang web về hướng dẫn cách ngủ ngon Colossal Sleep, tryptophan giúp cơ thể giải phóng chất dẫn truyền thần kinh serotonin làm giảm lo lắng và thư giãn cơ thể.

Còn melatonin giúp điều chỉnh nhịp sinh học và báo hiệu cho não đi vào trạng thái ngủ.

Một số chuyên gia cũng cho rằng uống sữa trước khi ngủ có tác dụng như một hiệu ứng tâm lý để ngủ ngon.

Bất chấp những tác động tích cực của việc uống một ly sữa vào buổi tối, một số người vẫn chống lại thói quen này vì một số lý do.

• Uống sữa trước khi ngủ làm tăng cân

• Rối loạn tiêu hóa

Livestrong.com báo cáo rằng uống sữa trước khi ngủ có thể làm rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và có thể dẫn đến tăng cân. Vậy nên, uống sữa ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ để tận hưởng lợi ích của nó.

Hầu hết các nghiên cứu đánh giá tác động của việc uống sữa đối với chất lượng giấc ngủ đều sử dụng sữa ấm.

Chưa có nghiên cứu nào so sánh tác dụng của sữa nóng so với sữa lạnh trước khi đi ngủ , mặc dù sữa ấm thường có tác dụng làm dịu hơn so với sữa lạnh.