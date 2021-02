Đây là chế độ ăn số 1 giúp bạn cải thiện trí nhớ

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp tinh thần minh mẫn

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Experimental Gerontology, các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn 500 người ở độ tuổi 70, có và không mắc chứng sa sút trí tuệ

Những người tham gia đã hoàn thành các bài kiểm tra liên quan đến trí nhớ, kiến thức từ ngữ, khả năng giải quyết vấn đề, tốc độ tư duy, và thói quen ăn uống. Tất cả được đánh giá trong khung thời gian một năm. Họ cũng đã được quét MRI để hiểu rõ hơn về cấu trúc não.

Những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải - nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc như cá và chất béo lành mạnh như dầu ô liu - có điểm số chức năng nhận thức cao nhất. Điều đó đặc biệt đúng đối với những người ăn ít thịt đỏ và chú trọng nhiều hơn đến các loại rau lá xanh như cải bẹ, cải xoăn và rau bina (cải bó xôi), theo Eat This, Not That!

Ngược lại, những người ăn nhiều thực phẩm đã qua chế biến có xu hướng có chức năng nhận thức kém hơn.

Chế độ ăn Địa Trung Hải Shutterstock

Một đánh giá nghiên cứu được công bố trên Epidemiology cho thấy một số nghiên cứu tạo ra mối liên hệ giữa chế độ ăn Địa Trung Hải và sự suy giảm nhận thức chậm hơn, bao gồm cả nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer thấp hơn.

Kết quả có được là do loại chế độ ăn này có nhiều chất chống ô xy hóa, vitamin và khoáng chất, tất cả đều có thể đóng một vai trò trong việc giảm viêm.

Tiến sĩ, nhà nghiên cứu Grant Shields tại Trung tâm Tâm trí và Bộ não ở Đại học California, Davis (Mỹ), cho biết: “Viêm nhiễm có liên quan đến nhiều vấn đề. Sử dụng thực phẩm lành mạnh để giảm viêm khắp cơ thể và não có thể có tác động đáng kể đến mọi thứ từ chức năng hệ thống miễn dịch đến tinh thần minh mẫn và khả năng phục hồi tổng thể", theo Eat This, Not That!

Rất cần duy trì những kết nối xã hội

Một khía cạnh khác của chế độ ăn Địa Trung Hải cũng cần được nhấn mạnh là thành phần xã hội của nó, theo Robert Greenfield, bác sĩ, giám đốc y khoa về tim mạch không xâm lấn và phục hồi chức năng tim tại Viện Tim mạch & Mạch máu MemorialCare tại Trung tâm Y tế Orange Coast cho biết.

Không giống như nhiều chế độ ăn uống khác, chế độ ăn kiêng đặc biệt này có xu hướng làm nổi bật vai trò của việc mua sắm, nấu nướng và ăn uống với người khác khi có thể. Duy trì những kết nối xã hội đó là một cách cực kỳ quan trọng để duy trì sức khỏe nhận thức và có mối liên hệ chặt chẽ với việc giảm nguy cơ tim mạch, bác sĩ Greenfield nói.

Ví dụ, một nghiên cứu ở những người trên 50 tuổi cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể ở những người báo cáo mức độ cô đơn hoặc cô lập xã hội cao hơn. Tương tự, một nghiên cứu khác chỉ ra sự suy giảm nhận thức nhanh hơn ở những người có mức độ hoạt động xã hội thấp hơn.