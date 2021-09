Điều chỉnh hành vi để tiến tới bình thường mới

Biện pháp bảo vệ bản thân khi ra nơi công cộng - Duy trì khoảng cách an toàn với những người khác (ít nhất 1 m), ngay cả khi họ không có biểu hiện bệnh. - Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là ở trong không gian kín hoặc khi không thể giữ khoảng cách an toàn. - Chọn hoạt động ở không gian mở, thông thoáng thay vì không gian kín. Mở cửa sổ nếu ở trong nhà. - Vệ sinh tay thường xuyên. - Sử dụng xà phòng và nước, hoặc chất sát khuẩn có cồn. - Che mũi và miệng bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi. - Tiêm phòng khi đến lượt. - Ở nhà khi cảm thấy không khỏe. (Nguồn: WHO)