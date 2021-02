Điều gì xảy ra khi bạn ăn salad mỗi ngày?

Salad có thể là hình thức được yêu thích nhất - và bị ghét nhất - khi bạn ăn rau trong bữa trưa hoặc bữa tối. Một số người thấy chúng ngon miệng và hài lòng, trong khi những người khác miễn cưỡng đưa rau xanh vào chế độ ăn uống của mình để theo kịp mục tiêu ăn uống lành mạnh của mình.

Nhưng liệu món salad có thực sự tốt cho sức khỏe như bạn nghĩ? Và điều gì sẽ xảy ra nếu ăn chúng hằng ngày?

Lauren Hoover và Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng và là tác giả sách nấu ăn bán chạy nhất của Wall Street Journal, cùng nói về món salad.

1. Bạn sẽ nhận được một khẩu phần chất xơ lớn hơn

Salad Shutterstock

Ăn rau và trái cây sống là một cách tuyệt vời để kết hợp nhiều chất xơ hơn vào chế độ ăn uống của chúng ta. Khi bạn bổ sung chất xơ trong chế độ ăn hằng ngày, bạn có thể giúp ngăn ngừa béo phì và bệnh tiểu đường loại 2, cũng như hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chuyên gia Hoover, cho biết: “Chất xơ có trong rau cũng có thể hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Do đó, nếu chúng ta có chiến lược về những gì chúng ta đưa vào món salad của mình, chúng ta có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe từ việc ăn chúng thường xuyên".

Để tăng lượng chất xơ khi ăn salad, hãy thử thêm một ít cà chua, cà rốt hoặc dưa chuột.

2. Bạn sẽ tiêu thụ các chất dinh dưỡng hữu ích

Rau chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần, nhưng bạn có thể cần ăn nhiều hơn.

Theo Amidor, "rau cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm vitamin A và C, chất chống ô xy hóa, kali, và một loạt các chất dinh dưỡng thực vật là các hợp chất thực vật tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa và chống lại bệnh tật".

Chuyên gia Hoover tin rằng salad là một cách tuyệt vời để có được khẩu phần rau hằng ngày được khuyến nghị.

Theo Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), những người cho biết họ ăn salad đặc biệt có lượng vitamin A, B-6, C, E, K, folate, choline, magiê và kali cao hơn.

3. Bạn có thể tiêu thụ nhiều calo và chất béo hơn

Mặc dù salad chứa đầy đủ chất xơ và chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là thường xuyên ăn salad đôi khi cũng có thể mang lại một số tác dụng phụ không mong muốn.

Trong cùng một nghiên cứu từ Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, người ta thấy rằng những người ăn salad thường xuyên cũng cho thấy số lượng natri, chất béo, đường và ngũ cốc tinh chế cao hơn.

Theo chuyên gia Amidor, điều này là do hầu hết mọi người thường cho các nguyên liệu có nhiều chất béo và đường hơn để làm cho món salad ngon hơn.

Chuyên gia Amidor cho biết: “Salad được làm từ nhiều nguyên liệu có hàm lượng calo cao như pho mát, nhiều loại quả hạch và hạt, khoai tây chiên, bơ và nước sốt kem, có thể khiến lượng calo của món salad tăng vọt lên 800 calo hoặc hơn. Ăn các bữa ăn có rất nhiều calo thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân, béo phì và tiểu đường loại 2".

Hoover cũng nhắc nhở chúng ta rằng "một số loại nước sốt có chứa các thành phần ẩn làm tăng thêm calo và đường cho món salad".

Theo chuyên gia Amidor, nên thêm vào món salad các thứ như cá hồi, trứng nấu chín, đậu, đậu phụ, tôm, ức gà hoặc thịt bò nạc và tránh đồ chiên rán.

4. Bạn có thể cảm thấy đói và một chút không hài lòng

Món salad Shutterstock

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng về nam giới và lượng protein, kết luận rằng lượng protein không đủ khiến nam giới ở mọi lứa tuổi cảm thấy đói hơn và ít hài lòng với bữa ăn của họ.

Chuyên gia Hoover nói: “Nếu món salad trộn không hoàn chỉnh, nghĩa là chúng không chứa tất cả các chất dinh dưỡng đa lượng - protein nạc, chất béo lành mạnh và carbohydrate phức hợp - thì chúng có thể không cung cấp một bữa ăn no và khiến người ta cảm thấy đói”.

Mặc dù bạn có thể chuyển sang ăn salad để ăn lành mạnh hơn và tiêu thụ ít calo hơn, nhưng nó có thể khiến bạn đói hơn và không hài lòng nếu bạn không thêm vào món salad đó đầy đủ protein và chất dinh dưỡng hữu ích. Vì vậy, điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể của bạn trong khi bạn ăn và kết hợp protein ở những nơi bạn có thể.

5. Bạn có thể cảm thấy đầy hơi hơn

Salad và rau sống có thể rất tốt để điều chỉnh tiêu hóa và thu nhận các chất dinh dưỡng hữu ích. Nhưng quá nhiều rau sống có thể không tốt cho đường ruột của bạn.

Theo chuyên gia Hoover, "ăn salad mỗi ngày có thể khiến một số người cảm thấy đầy hơi vì quá nhiều rau sống và thức ăn thô có thể khó tiêu hóa".

Nếu bạn cảm thấy khó chịu và đầy hơi, nên khi kiểm tra và theo dõi mức tiêu thụ rau sống của bạn. Cơ thể của chúng ta là duy nhất và có thể chế biến salad và rau sống theo cách khác nhau, đó là lý do tại sao chuyên gia Hoover nhấn mạnh rằng "việc lắng nghe cơ thể của chính mình là rất quan trọng".

Rất nhiều điều xảy ra khi bạn ăn salad, nhưng miễn là bạn giữ cho món ăn này có đầy đủ protein, tránh thêm vào những thứ không lành mạnh, theo dõi chính xác phản ứng của cơ thể, và tiếp tục ăn món salad hằng ngày, theo Eat This, Not That!