Điều gì xảy ra khi bạn đột ngột ngưng tập thể dục?

Nếu nghỉ tập luyện suốt nhiều ngày, cơ thể có thể sẽ xuất hiện những vấn đề sau:

1. Nguy cơ trầm cảm cao hơn

Bỏ tập luyện thể dục sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, làm thay đổi tâm trạng và tăng nguy cơ trầm cảm , The Healthy dẫn lời chuyên gia sinh lý học thể thao người MỹJim White.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do khi ngưng tập luyện, não sẽ không còn nhận được lượng máu lưu thông dồi dào như khi còn tập luyện thường xuyên. Một nghiên cứu của Đại học Adelaide (Úc) phát hiện ngừng tập 3 ngày có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các triệu chứng của trầm cảm.

2. Huyết áp tăng

Sau 2 tuần nghỉ tập, khả năng co giãn linh hoạt của mạch máu bắt đầu giảm. Tình trạng này có thể làm tăng áp lực bên trong thành mạch máu và dẫn đến tăng huyết áp

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện sau 3 tháng ít vận động, các vận động viên xuất hiện tình trạng suy giảm khả năng co giãn động mạch, làm tăng huyết áp, theo The Healthy.

3. Mất kiểm soát đường huyết

Giữ được đường huyết ổn định sẽ giúp giảm nguy cơ tăng cân, mệt mỏi cũng như mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Applied Physiology phát hiện duy trì các bài tập sức mạnh và aerobic trong 8 tháng có khả năng cải thiện mức đường huyết của người tham gia. Tuy nhiên, khoảng 50% đã mất khả năng kiểm soát tốt đường huyết sau khi ngưng tập 14 ngày.

4. Cơ bắp co lại

Mất khối lượng cơ và giảm mật độ xương là một trong những tác động rõ ràng nhất sau khi ngưng tập. Tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ bị đau lưng, khớp cũng như chấn thương nặng, các chuyên gia cho biết.

Nhóm cơ bị co lại phụ thuộc vào loại bài tập. Với những người thường xuyên chạy bộ, nhóm cơ bắp chân có khả năng cao bị suy giảm cả sức mạnh và khối lượng cơ. Với những người tập gym, bất kỳ nhóm cơ nào tập luyện thường xuyên cũng đều có thể bị co lại, theo The Healthy.