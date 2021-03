Điều gì xảy ra khi bạn ngồi quá nhiều?

Đó là: từ giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm đến sự dẻo dai hơn, đốt cháy nhiều chất béo hơn và thậm chí nâng cao trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của bạn.

Nhưng nếu bạn đang sống một lối sống ít vận động và ngồi quá nhiều , thì bạn đang gây hại cho cơ thể bạn về cả ngắn hạn và dài hạn.

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn sống một cuộc sống ít vận động, ngồi quá nhiều, theo Eat This, Not That!

1. Bạn sẽ lo lắng

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí BMC Public Health kết luận rằng những người có "mức năng lượng thấp" do ngồi quá lâu có nguy cơ mắc chứng lo âu cao hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu giải thích: Những hoạt động này, bao gồm xem TV, làm việc với máy tính hoặc chơi trò chơi điện tử, được gọi là hành vi ít vận động.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự lo lắng và hành vi ít vận động có mối liên hệ với nhau do ngủ kém, "sức khỏe trao đổi chất kém" và sự cô lập với xã hội.

2. Bạn sẽ bị đau lưng

Theo UCLA Health, ngồi trong thời gian dài là con đường một chiều dẫn đến chứng đau lưng , nguyên nhân chủ yếu là do căng thẳng hơn ở lưng, cổ, cánh tay và chân của bạn. "Nó có thể tạo thêm một áp lực lớn lên các cơ lưng và đĩa đệm cột sống. Ngoài ra, ngồi ở tư thế chùng xuống có thể làm căng dây chằng cột sống quá mức và làm căng đĩa đệm cột sống", theo UCLA Health.

Do đó, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên di chuyển nhiều hơn, năng động hơn và vươn vai thường xuyên, đồng thời đảm bảo ngồi gần bàn làm việc, lưng tựa vào ghế để ngồi đúng cách, và nếu bạn đang làm việc, hãy để màn hình máy tính của bạn ngang với tầm mắt.

3. Bạn sẽ dễ bị phân tâm hơn

Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois (Mỹ) và được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì, ngồi quá nhiều sẽ thực sự làm mất khả năng chú ý của bạn, khiến bạn dễ bị mất tập trung hơn.

4. Bạn sẽ có ít năng lượng não hơn

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe cho thấy những học sinh sử dụng bàn đứng ở trường thì tốt hơn những học sinh ngồi vào bàn làm việc . Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Texas A&M phát hiện ra rằng những sinh viên đứng đốt cháy nhiều hơn 15 calo so với những sinh viên ngồi trong lớp, theo Eat This, Not That!

5. Bạn sẽ béo phì

Sự thật: Nếu bạn đang ngồi, bạn không đốt cháy nhiều calo.

Theo một nghiên cứu về những người làm nông nghiệp được công bố trên tạp chí Physiology (Bethesda), những người dành cả ngày cho đôi chân của họ có khả năng đốt cháy nhiều hơn 1.000 calo mỗi ngày so với những người ngồi trên bàn làm việc cả ngày.

Một nghiên cứu khác, được công bố trên tạp chí Science, kết luận rằng những người béo phì có xu hướng ngồi nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày so với những người không béo phì.

6. Bạn sẽ có nguy cơ bị đông máu

“Ngồi lâu mà không đứng dậy để đi lại có thể dẫn đến huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch sâu trong cơ thể”, bác sĩ Todd, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tại Mount Sinai Morningside and Mount Sinai West, cho biết

"DVT thường ảnh hưởng đến các tĩnh mạch lớn ở đùi và chân nhưng có thể xuất hiện ở các bộ phận khác của cơ thể. Một khi cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch, nó có thể di chuyển đến tim và phổi - tạo thành thuyên tắc phổi (PE) - có thể gây khó thở, đau ngực và thậm chí tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính có khoảng 900.000 người có thể bị ảnh hưởng bởi DVT/PE mỗi năm, dẫn đến từ 60.000 đến 100.000 ca tử vong".

7. Bạn sẽ giảm thọ

Theo tính toán của bác sĩ James Levine của Mayo Clinic và là tác giả của Get Up! Why Your Chair Is Killing You and What You Can Do About It, bạn đang mất đi khoảng 2 giờ cuộc sống cho mỗi giờ bạn ngồi xuống, theo Eat This, Not That!

"Ngồi quá nhiều nguy hiểm hơn hút thuốc, giết nhiều người hơn HIV, và nguy hiểm hơn nhảy dù", bác sĩ Levine giải thích với The Los Angeles Times.