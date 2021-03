Điều gì xảy ra khi bạn uống cà phê đen?

Dưới đây là những điều tuyệt vời xảy ra với cơ thể bạn khi bạn uống cà phê đen, theo Eat This, Not That!

1. Ít nguy cơ béo phì hơn

Tiến sĩ Helen Goldstein, giám đốc vật lý trị liệu của FlexIt, Inc. (Mỹ), cho biết việc uống cà phê thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ béo phì của chúng ta. Bằng cách nào? Cô Goldstein cho rằng các chất chống ô xy hóa mạnh và vi chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật được gọi là polyphenol. Cụ thể, a xít chlorogenic là siêu sao ở đây vì nó đã được chứng minh là có tác dụng giảm mỡ nội tạng vùng bụng.

Cô Goldstein nói thêm: “Chất béo nội tạng có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển các rối loạn chuyển hóa như bệnh tiểu đường loại 2. Do đó, cà phê đen không chỉ mang lại lợi ích về mặt thẩm mỹ cho cơ thể chúng ta mà còn giúp ngăn ngừa một số tình trạng sức khỏe nghiêm trọng”.

2. Có thể cải thiện tâm trạng

Tiến sĩ Goldstein giải thích, đã có nghiên cứu cho rằng cà phê đen là một chất tăng cường tâm trạng. Những người tham gia một nghiên cứu báo cáo rằng tâm trạng tổng thể của họ cao hơn và sự tỉnh táo cũng như mức độ mệt mỏi tinh thần thấp hơn.

Cô Goldstein chia sẻ: “Caffeine ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não của chúng ta, ngăn chặn cảm giác mệt mỏi điển hình mà adenosine gây ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc rằng uống cà phê liên tục có thể dẫn đến nghiện, và tác động của việc không uống cà phê dù chỉ một ngày có thể làm tăng cảm giác mệt mỏi, cũng như đau đầu”.

3. Nhận được nhiều chất chống ô xy hóa

Thực tế thú vị: một tách cà phê đen có thể chứa nhiều chất chống ô xy hóa polyphenol hơn trà xanh, trà đen và ca cao, tiến sĩ Josh Axe, người sáng lập của Ancient Nutrition, cho biết.

Ông cho biết thêm: “Cà phê làm từ hạt hữu cơ chất lượng tốt là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa tuyệt vời, bao gồm a xít chlorogenic và a xít caffeic. Cả hai chất chống ô xy hóa này đều giúp tế bào chống lại tổn thương và stress ô xy hóa, điều này rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tật", theo Eat This, Not That!

4. Tỉnh táo hơn

Uống một tách cà phê đen có thể là một cách tuyệt vời để tỉnh táo và tập trung. Như tiến sĩ Axe giải thích, các nghiên cứu cho thấy rằng caffeine từ cà phê giúp tăng cường hiệu suất và góp phần vào việc tập trung và sức chịu đựng cao hơn.

5. Có lưu lượng máu tốt hơn

Tiến sĩ Axe nói: Uống cà phê đen giúp tăng lưu lượng máu lên não, có thể có lợi cho chức năng nhận thức và có tác dụng bảo vệ chống lại chứng suy giảm trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ caffeine từ cà phê có thể giúp phục hồi trí nhớ và bảo vệ não khỏi các tình trạng thần kinh.

6. Tập thể dục có thể hiệu quả hơn

Huấn luyện viên giảm cân Stephanie Mansour cho biết cà phê đen thực sự có thể cho phép cơ thể bạn hoạt động tốt hơn khi tập luyện.

Cô nói thêm: “Bởi vì nó làm tăng lượng adrenaline trong máu, cơ thể bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc tập thể dục. Nó cũng giúp phá vỡ chất béo được lưu trữ trong cơ thể. Điều này giúp cơ thể bạn có thêm nhiên liệu để tập thể dục!", theo Eat This, Not That!