Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống trà xanh mỗi ngày?

Giảm mỡ đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa việc ăn uống phù hợp, tập thể dục, giảm căng thẳng và ngủ đủ giấc.

Nhưng có một thứ rất gần với thần dược giảm cân, một loại nước giải khát sẽ giúp tăng cường sự trao đổi chất, điều chỉnh lượng đường trong máu và đánh bay mỡ bụng. Đó là trà xanh, theo Eat This, Not That.

Mặc dù có nhiều dạng khác nhau, nhưng trà xanh và chất chống ô xy hóa của nó sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn uống trà xanh mỗi ngày

1. Kích hoạt chất béo 'tốt'

Cơ thể của bạn bao gồm hai loại chất béo: Chất béo trắng và chất béo nâu. Trong khi chất béo trắng trong cơ thể xuất hiện khi chúng ta tăng cân, thì chất béo nâu thực sự có thể giúp bạn giảm cân. Chất béo nâu, mặc dù với số lượng ít hơn nhiều trong cơ thể, nhưng hoạt động chuyển hóa và đốt cháy calo. Chất béo màu nâu cũng có thể giúp hút chất béo trắng ra khỏi cơ thể và góp phần cải thiện mức insulin.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy cùng với caffeine, các hợp chất catechin trong trà xanh làm tăng chất béo nâu trong số những người tham gia nghiên cứu. Và người lớn càng có nhiều chất béo nâu đốt cháy calo thì càng tốt.

2. Thu nhỏ các tế bào mỡ

Khi bạn giảm mỡ (trắng), bạn không thực sự loại bỏ các tế bào mỡ mà thay vào đó, các tế bào mỡ hoặc tế bào tạo mỡ sẽ thu nhỏ lại. Các hợp chất trong trà xanh gọi là catechin thực sự giúp kích hoạt sự thu nhỏ này. Các catechin kích hoạt việc giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ, đặc biệt là ở bụng.

3. Làm tan mỡ bụng

Catechin mạnh nhất trong trà xanh là EGCG, hợp chất mạnh mẽ chịu trách nhiệm cho hầu hết các đặc tính giảm cân của trà xanh.

Ngoài việc phục hồi sự trao đổi chất và thúc đẩy sự phân hủy chất béo, EGCG cũng có thể ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ mới.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông uống trà xanh có chứa 136 mg EGCG giảm cân nhiều gấp đôi so với nhóm dùng giả dược và gấp bốn lần lượng mỡ bụng trong vòng ba tháng. Lượng EGCG trong trà xanh thay đổi, nhưng loại trà có thể pha trung bình chứa 25-86 mg mỗi khẩu phần. Để có thêm EGCG, hãy chọn bột trà xanh (matcha).

4. Điều chỉnh lượng đường trong máu

Sự gia tăng lượng đường trong máu có thể khiến bạn tăng cân; không chỉ lượng đường trong máu cao có thể kích hoạt cơ thể bạn tích trữ glucose dưới dạng chất béo mà còn có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn không lành mạnh và giảm năng lượng. May mắn thay, trà xanh có thể giúp ích.

Cả các nhà nghiên cứu Nhật Bản và các nhà nghiên cứu Mexico đều phát hiện ra rằng các chất chống ô xy hóa trong trà xanh hạn chế tổng lượng carb được cơ thể hấp thu sau bữa ăn, điều này cuối cùng giúp cải thiện quá trình chuyển hóa đường.

5. Trà xanh + tập thể dục: Bộ đôi giảm cân mạnh mẽ

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần gần đây, những người tham gia uống 4-5 tách trà xanh mỗi ngày cùng với các bài tập chạy nước rút sẽ giảm được nhiều mỡ bụng và tổng lượng mỡ đồng thời tăng khối lượng cơ nạc so với những người tập thể dục không uống trà. Có vẻ như trà xanh có thể là thức uống trước khi tập luyện duy nhất bạn cần!

5. Giúp phục hồi sau khi tập luyện

Tập thể dục là một phần thiết yếu của bất kỳ kế hoạch giảm cân nào, nhưng tình trạng đau nhức và hồi phục sau một buổi tập luyện cường độ cao có thể khiến mọi người không tập thể dục lâu hơn họ muốn.

Các nhà khoa học Ba Lan phát hiện những người tham gia nghiên cứu đã tiêu thụ 3 cốc nước giải khát mỗi ngày trong một tuần có ít dấu hiệu tổn thương tế bào do kháng tập thể dục hơn. Vì vậy, bạn nên thưởng thức một tách trà xanh trước và sau khi tập luyện.

6. Làm giảm mức cholesterol “xấu”

Một cuộc phân tích tổng hợp của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã xem xét kết quả của 14 nghiên cứu, cho thấy rằng uống trà xanh làm giảm tổng lượng huyết thanh lúc đói và cholesterol “xấu” ở người lớn, theo Eat This, Not That.