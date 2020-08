Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn chạy bộ chỉ 5 - 10 phút mỗi ngày?

Sau đây là 9 lợi ích tuyệt vời cho cơ thể nếu bạn tập chạy bộ hằng ngày , theo Shape.

1. Tốt cho tim mạch

Đối với người mới bắt đầu, chạy bộ là “thần dược” cho tim mạch.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí về tim mạch của Mỹ - Journal of the American College of Cardiology, chỉ 5 - 10 phút chạy bộ mỗi ngày là đã đủ để làm giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong do bệnh tim mạch.

Nếu chạy bộ thường xuyên, có thể giảm đến 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim, theo Shape.

Chuyên gia thể hình người Mỹ, Greg Justice, cho biết chạy bộ giúp làm giảm nhịp tim bình thường lúc nghỉ.

2. Chỉ 10 phút chạy chống lại nhiều bệnh nguy hiểm

Một phân tích tổng hợp, được công bố trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings, cho thấy chỉ cần chạy 50 phút mỗi tuần, tương đương với 8 - 10 phút mỗi ngày, có thể bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ đột quỵ, viêm khớp, tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp cao và một số bệnh ung thư, theo Shape.

Nghiên cứu cho thấy chạy bộ làm giảm 51% giá trị hemoglobin A1C - một chỉ số để kiểm soát lượng đường trong máu.

Bệnh nhân tiểu đường, chạy bộ thường xuyên sẽ giảm 20% nguy cơ đau tim do biến chứng của bệnh tiểu đường và giảm 40% tổn thương mắt hoặc thận.

Chạy bộ thường xuyên làm giảm 41% nguy cơ đục thủy tinh thể.

Người trên 70 tuổi, chạy bộ mỗi ngày, sẽ có tim, phổi và cơ tốt như người 40 tuổi và vẫn minh mẫn khi ở tuổi 80, theo Runrepeat

3. Giúp sống lâu hơn

Chạy bộ giúp giảm từ 25 - 40% nguy cơ tử vong sớm và tăng thêm khoảng 3 năm tuổi thọ so với không chạy bộ, theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí về bệnh tim mạch Progress in Cardiovascular Diseases.

4. Tăng cường tâm trạng

Một trong những lợi ích lớn nhất của chạy bộ là cải thiện tâm trạng. Khi chạy, não tiết ra 2 chất hóa học tạo cảm giác thoải mái mạnh mẽ là endorphin và endocannabinoids, chuyên gia Justice giải thích.

5. Tăng cường sức khỏe cho khớp

Một nhiên cứu gồm gần 75.000 vận động viên và người đi bộ, đã nhận thấy rằng, chạy bộ không gây rủi ro cho người viêm xương khớp, ngay cả người chạy nhiều thường xuyên.

Thật ngạc nhiên, nghiên cứu cho thấy những người chạy bộ có nguy cơ bị thoái hóa khớp gối chỉ bằng một nửa so với người đi bộ, theo Shape.

6. Tác động toàn thân

Các cơ lớn nhất của cơ thể đều nằm ở chân, và chạy bộ có lợi cho tất cả cơ như cơ đùi trong và ngoài, cơ mông, gân kheo và bắp chân, chuyên gia Justice nói.

Điều đó khiến cho việc chạy bộ giống như một bài tập luyện đạt được cả “10 trong 1”.

7. Tăng cường hoạt động cốt lõi

Chạy bộ không chỉ tác động đến cơ bụng sáu múi mà còn cả các cơ cốt lõi sâu hơn, bao gồm cơ liên sườn, cơ chống đỡ cột sống và cơ bụng ngang.

8. Cải thiện trí nhớ

Một nghiên cứu năm 2014 tại Đại học British Columbia (Anh), đã tiết lộ rằng thường xuyên chạy bộ, có thể tăng kích thước của hồi hải mã - có vai trò củng cố trí nhớ.

Chạy bộ kích thích tăng trưởng chất xám tươi trong não. Chỉ cần một tháng chạy bộ sẽ tạo ra hàng nghìn tế bào não mới.

9. “Yêu” nhiều hơn

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 20 phút chạy bộ mạnh có thể tăng cường kích thích sinh lý ở phụ nữ.

Và thú vị nhất là, trong một cuộc khảo sát của Brooks Running, có đến 66% người được hỏi cho biết, những cặp chạy cùng nhau thì “yêu” nhiều hơn. Không chỉ vậy, có đến gần 50% người tham gia cho biết chạy càng lâu thì đời sống tình dục càng tốt, theo Runrepeat.

Như vậy, đã có lý do để bạn chỉ mất 5 -10 phút mỗi ngày mà gặt hái lợi ích lớn.