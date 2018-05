Hai kiểu tập thể dục sai cách có thể giết chết bạn

Hai tình trạng sau có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người tập:

Tiêu cơ vân

Tiêu cơ vân là một trong những tình trạng nguy hiểm nhất mà người tập thể dục hay chơi thể thao có thể bị. Nó xuất hiện nhiều ở những người tập gym và chạy marathon , vốn thường xuyên đẩy sức chịu đựng cơ thể của mình lên quá giới hạn, theo Men’s Fitness.

Khi bị tiêu cơ vân, các mô cơ vân sẽ bị tổn hại và hủy hoại. Một loại protein có tên là myoglobin trong mô cơ được giải phóng vào máu và có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thận, thậm chí làm thận ngừng hoạt động.

Tiêu cơ vân thường xảy ra khi chúng ta thực hiện lặp đi lặp lại các hoạt động quá sức. “Nó có thể xảy ra với bất kỳ người nào tập thể thao cường độ cao nào. Tiêu cơ vân liên quan đến chuyển động lặp đi lặp lại của một nhóm cơ hoặc khi thực hiện một động tác mới”, giáo sư Maureen Brogan, chuyên gia y khoa tại Cao đẳng y khoa New York (Mỹ) nói với The American Journal of Medicine.

Các triệu chứng thường thấy của tiêu cơ vân là đau cơ dữ dội , cảm thấy yếu sức và nước tiểu có màu sẫm. Về tiêu cơ vân, các chuyên gia khuyên là nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mọi người cần tránh đẩy việc tập luyện vượt quá sức chịu đựng.

Mất nước

Cơ thể cần nước để tồn tại. Khi tập thể dục, cơ thể cần phải uống nước nhiều hơn, nhất là khi trong môi trường nóng, ẩm khiến đổ nhiều mồ hôi. Mất nước nghiêm trọng xảy ra khi mất khoảng 7% lượng chất lỏng của cơ thể, theo Health24.

Trung bình mỗi người sẽ đào thải khoảng 1,2 đến 1,5 lít nước qua nước tiểu, trong khi bài tiết qua mồ hồi là khoảng 1 lít nước. Do đó, mọi người cần phải uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe và tránh mất nước.

Từng có không ít những người chạy marathon hoặc chơi một số môn thể thao bị kiệt sức và gục ngã trên sân. Các chuyên gia cho biết đó là khi họ bị mất nước nghiêm trọng, khi đường glucose trong máu không còn, cơ thể sẽ tự động chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng. Tình trạng này còn khiến họ có thể bị mê sảng.

Các triệu chứng của mất nước gồm khát, mê sảng, đi tiểu ít, đàn hồi da giảm, sốt, giảm huyết áp , suy nội tạng…

Khi bị mất 7% chất lỏng, cơ thể sẽ vật lộn để duy trì huyết áp. Máu sẽ ít lưu thông hơn đến các cơ quan nội tạng ít quan trọng như ruột, thận. Khi thận gặp trục trặc trong quá trình lọc máu, chất thải tế bào sẽ tích tụ. Nếu không bù nước kịp thời thì sẽ bị tử vong vì suy thận, theo Health24.

Để phòng tránh mất nước, người tập cần uống đủ nước hoặc bổ sung các loại thực phẩm nhiều nước như dưa hấu, dưa leo, cam hoặc dứa.