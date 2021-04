Khoa học nói về tác dụng đáng ngạc nhiên của sữa chua

Có rất nhiều điều để nên ăn sữa chua , từ canxi, men vi sinh và protein cao cho đến sự dễ dàng, tiện lợi: chỉ cần lấy một cái muỗng và ăn.

Một mối quan tâm hiện nay về sữa chua làm từ sữa là giống như một số sản phẩm khác được làm từ sữa động vật, nó từng được cho là gây viêm trong cơ thể, có thể dẫn đến một số bệnh nhiễm trùng, bệnh tật và rối loạn. Giờ đây, một nghiên cứu ở Israel đã phát hiện ra rằng các chế phẩm sinh học trong các sản phẩm sữa chua thực sự có thể làm giảm viêm để làm cho hệ thống miễn dịch mạnh hơn, bao gồm cả việc chống lại COVID-19, theo Eat This, Not That!

Sữa chua Hy Lạp Shuttertock

Chắc chắn có rất nhiều người nhạy cảm với sữa hoặc những người phải tránh hoàn toàn. Đối với những người khác, những người có thể ăn và thưởng thức nó, đã có một số cuộc tranh luận trong cộng đồng y tế trong những năm gần đây. Một số chuyên gia đã theo dõi cuộc tranh luận trong một số tài liệu về việc tiêu thụ sữa có thể dẫn đến nhiều loại bệnh bao gồm viêm khớp đến trầm cảm , thậm chí mụn trứng cá và nhiều bệnh khác hay không.

Bây giờ có một tin thú vị: hai nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu tại một trường đại học ở Israel đã phát hiện ra rằng các phân tử từ chế phẩm sinh học trong kefir (một thức uống dạng lỏng rất giống với sữa chua) đã làm giảm đáng kể mức độ lây lan của tác nhân gây ra bệnh tả.

Trong một nghiên cứu tiếp theo, các nhà khoa học phát hiện ra rằng các phân tử tương tự cũng hoạt động như một lực chống viêm chống lại một số mô hình bệnh do vi rút gây ra. Điều này bao gồm "cơn bão cytokine", là phản ứng miễn dịch đã được phát hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở bệnh nhân COVID-19.

Giáo sư Raz Jelinek, Phó chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển tại Đại học Ben Gurion tại Negev (Israel), cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên làm sáng tỏ cơ chế mà men vi sinh lên men từ sữa có thể bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng gây bệnh và hỗ trợ hệ thống miễn dịch”, theo Eat This, Not That!

Điều này có thể dẫn đến nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ hơn… nhưng trong thời gian chờ đợi, phát hiện của nghiên cứu này có thể là một lý do nữa để bạn ăn sữa chua.