Làm sao để giảm nhanh lớp mỡ 'cứng đầu' ở hông?

Để giảm mỡ hông , người tập phải điều chỉnh một số thói quen tập sau, theo Eat This, Not That.

1. Thay cardio bằng HIIT

Chạy bộ là một trong những bài tập cardio phổ biến nhất. Người tập thường sẽ chạy tốc độ đều đều. Cách tập này có thể giúp giảm cân hiệu quả trong thời gian đầu nhưng càng về sau càng ít phát huy tác dụng.

Để khắc phục tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người tập hãy áp dụng phương pháp cường độ cao ngắt quãng (HIIT) vào chạy bộ. HIIT có thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn.

Thay vì chạy với tốc độ đều đều, người tập hãy chạy hết tốc độ trong khoảng thời gian 20 đến 30 giây. Sau đó, hãy giảm tốc độ và nghỉ ngơi rồi tiếp tục chạy nước rút một lần nữa. Lặp đi lặp lại liên tục trong khoảng 20 phút, theo Eat This, Not That.

2. Không nên tập trung quá nhiều vào tập hông

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy giảm mỡ bằng cách tập thật nhiều một nhóm cơ nào đó, chẳng hạn như gập bụng, là không thực sự hiệu quả. Để giảm mỡ bụng, mỡ hông hiệu quả thì cách tốt là phải giảm mỡ trên toàn cơ thể.

Các huấn luyện viên vẫn có thể khuyến khích người tập gập bụng, tập hông nhưng là để nhóm cơ ở khu vực này săn chắc lại. Nếu muốn giảm mỡ bụng, hông thì phải kết hợp nhiều hình thức tập khác nhau như nâng tạ, chạy bộ, squat...

3. Tập nhóm cơ cốt lõi

Các nhóm cơ cốt lõi rất quan trọng trong tập gym, kể cả việc tập luyện để giảm mỡ hông . Nhóm cơ cốt lõi gồm cơ ở bụng, hông và lưng dưới.