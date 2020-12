Lời nói dối giảm cân số 1, bạn chớ có tin!

Nghiên cứu về tuổi và giảm cân này đã được công bố vào tháng 10.2020 trên tạp chí Clinical Endocrinology và xem xét mối tương quan giữa bệnh nhân béo phì và tuổi của họ. Các tác giả nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân trên 60 tuổi có thể thay đổi lối sống để giảm cân hiệu quả như những người trẻ tuổi của họ, theo Eat This, Not That!

Từ năm 2005 đến năm 2016, các nhà nghiên cứu ở Anh đã làm việc với một nhóm 242 bệnh nhân béo phì được chọn ngẫu nhiên tham gia vào dịch vụ điều trị béo phì tại bệnh viện. Họ được đưa ra một kế hoạch chỉ áp dụng các thay đổi lối sống để giảm cân, bao gồm cả chế độ ăn uống và hỗ trợ tâm lý. Bệnh nhân được chia thành hai nhóm: những người từ 60 tuổi trở lên và những người dưới 60 tuổi.

Can thiệp giảm cân ở bệnh nhân dao động từ 1 tháng đến 143 tháng, nhưng kết quả cho thấy nhóm bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên giảm cân hiệu quả không kém nhóm dưới 60 tuổi. Các bác sĩ và nhà nghiên cứu đã đo cả cân nặng và chỉ số BMI và nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể trong cả hai chỉ số giữa các nhóm.

Các tác giả nghiên cứu kết luận rằng trong kế hoạch giảm cân thay đổi lối sống, tuổi tác không đóng vai trò quan trọng. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng nghiên cứu này dựa trên bệnh viện, có nghĩa là nó có thể khác nhau đối với những người đang muốn tự giảm cân.

Vì vậy, thật sai lầm khi tin vào lời nói dối rằng càng nhiều tuổi, bạn càng khó giảm cân. Giảm cân đối với người lớn tuổi có thể chỉ đơn giản là thực hiện theo một cách khác để đạt được kết quả giống như người bằng nửa tuổi họ.

Cũng cần lưu ý, các bệnh nhân trong nghiên cứu này đã được kết hợp với các bác sĩ để giúp họ giảm cân, kết quả cuối cùng đã thành công.

Nếu bạn đang thực hiện một hành trình giảm cân của riêng mình, bạn cũng nên tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia y tế (bác sĩ chăm sóc chính, huấn luyện viên cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng…), những người có thể điều chỉnh những thay đổi lối sống cụ thể cho bạn, theo Eat This, Not That!