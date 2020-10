Lý do số 1 khiến bạn không giảm mỡ bụng

Nhưng việc giảm mỡ bụng quả thật khó khăn so với giảm mỡ ở chân, tay hoặc thậm chí cả khuôn mặt. Ngay cả những người tuân theo thói quen tập thể dục và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nhất cũng phải vật lộn với việc giảm mỡ bụng.

Lý do chính khiến bạn không giảm mỡ bụng là gì?

Ở vùng bụng, bạn có cả mô mỡ dưới da và mô mỡ nội tạng. Sẽ dễ dàng hơn để nhắm mục tiêu đến lớp mỡ dưới da, là mô mỡ bên dưới da. Nhưng bạn cũng có chất béo xung quanh các cơ quan của bạn, hay còn gọi là chất béo nội tạng, mục tiêu này khó nhắm hơn. Theo một nghiên cứu, một số chất béo rất quan trọng để cách nhiệt cơ thể bạn. Nhưng mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng ở vùng bụng, thường là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo Trường Y Harvard, chất béo dưới da tạo ra nhiều phân tử có lợi hơn có tác dụng chống viêm và giúp điều chỉnh quá trình xử lý đường và chất béo trong cơ thể. Nhưng chất béo nội tạng giải phóng các phân tử có đặc tính gây viêm và protein làm tăng đề kháng insulin, theo Eat This, Not That!

Hóa ra, mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần và thể chất là rất quan trọng khi nói đến việc giải quyết mỡ bụng.

Trường Y Harvard giải thích rằng thiếu ngủ và mức độ cao của cortisol, hoóc môn căng thẳng, đã được chứng minh là dẫn đến sự gia tăng đáng kể chất béo nội tạng. Đặc biệt, loại chất béo này có thể nguy hiểm vì nó có liên quan đến bệnh tim và tiểu đường.

Các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng lượng chất béo nội tạng cao hơn có thể dẫn đến ung thư vú và ung thư đại trực tràng, sa sút trí tuệ và hen suyễn.

Giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc Căng thẳng, mất ngủ làm ảnh hướng đến sức khỏe và tăng mỡ bụng Ảnh minh họa: Shutterstock

"Có những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tăng mỡ bụng, chẳng hạn như thói quen ngủ không tốt hoặc môi trường căng thẳng. Có một lịch trình ngủ lành mạnh với đủ giấc hằng ngày có thể giúp cơ thể giảm lo lắng và căng thẳng, điều này sẽ cho phép cơ thể hoạt động hiệu quả hơn”, CJ Hammond, huấn luyện viên cá nhân ở Mỹ, cho biết, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, nếu bạn không có thói quen ngủ ngon, thường xuyên căng thẳng và chuyển sang ăn vặt, thì đây là những thói quen đang ngăn cản quá trình giảm mỡ bụng của bạn.

Nếu bạn đã có một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên thì rất tốt. Huấn luyện viên Hammond chỉ bạn cách giúp tiêu mỡ nội tạng ở vùng bụng như sau: Tập trung vào việc tăng cường chất xơ và giảm lượng chất béo chuyển hóa có tác dụng và cải thiện cách bạn xử lý căng thẳng. Cần tập trung vào việc không cho phép cơ thể bạn sinh ra căng thẳng, vì điều này có thể khiến cơ thể bạn sản sinh ra mỡ bụng.

Giảm căng thẳng không phải là việc dễ dàng, nhưng có những thay đổi nhỏ bạn có thể giúp bạn kiểm soát được mức độ căng thẳng đó. Bạn có thể thử thêm yoga vào thói quen tập thể dục của mình.

Đặt mục tiêu có thể kiểm soát được cho bản thân, ngủ đủ giấc và thử nghiệm các kỹ thuật thư giãn khác nhau, bao gồm cả thiền định có thể có tác động lớn đến tinh thần và thể chất của bạn. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy rằng việc tiêu mỡ bụng đó trở nên dễ dàng hơn khi bạn tiếp tục hành trình giảm cân của mình, theo Eat This, Not That!