Nên tránh làm những điều này vào buổi sáng

Khi con có triệu chứng cúm, người mẹ đã không dùng thuốc do bác sĩ kê. Thay vào đó, bà nghe theo lời khuyên của một nhóm trên Facebook và cho con uống vitamin C cùng vài thứ khác. Hậu quả là cậu bé tử vong do cúm