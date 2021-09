Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách mới có thể vô hiệu hóa vi rút corona

"Theo báo cáo mới đây của nhóm bác sĩ ở Mỹ, một người đàn ông bị đau đầu khủng khiếp do Covid-19 , một tuần sau thì giảm đau và hồi phục dần. Nhưng ngay sau đó là thị lực ở mắt phải của ông mờ dần", Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Xử lý nhiệt 56°C có thể vô hiệu hóa vi rút corona trong xe hơi

Một nghiên cứu mới cho thấy nhiệt có thể làm vô hiệu hóa vi rút corona ở các bề mặt bên trong xe một cách hiệu quả.

Nhiệt có thể làm vô hiệu hóa vi rút corona ở các bề mặt bên trong xe một cách hiệu quả Shutterstock

Các điểm tiếp xúc thông thường trên các phương tiện giao thông công cộng và xe tư nhân có thể được xử lý nhiệt để tiêu diệt vi rút nhạy cảm với nhiệt, như SARS-CoV-2

Hình thức khử khuẩn này có thể được thực hiện cùng với lịch vệ sinh định kỳ hoặc như một quy trình vệ sinh sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Nghiên cứu được đăng trên trang web về khoa học sinh học bioRxiv, do các nhà khoa học từ Đại học Ohio, Đại học Michigan, phối hợp với Đại học Bắc Carolina (Mỹ) thực hiện, đã điều tra xem liệu xử lý nhiệt để khử khuẩn có hiệu quả đối với các bề mặt dễ tiếp xúc trên các phương tiện giao thông công cộng và tư nhân hay không. Kết quả nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.9.

Một triệu chứng lạ rất ít gặp, nghi do Covid-19

Theo báo cáo mới đây của nhóm bác sĩ ở Mỹ, một người đàn ông bị đau đầu khủng khiếp do Covid -19, một tuần sau thì giảm đau và hồi phục dần. Nhưng ngay sau đó là thị lực ở mắt phải của ông mờ dần.

Một triệu chứng lạ rất ít gặp - nghi do Covid-19, đó là mất thị giác ở một mắt Ảnh minh họa: Shutterstock

Một người đàn ông người Mỹ (70 tuổi) bị sổ mũi và đã được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19. Ba tuần sau, ông phải nhập viện với một loạt các triệu chứng khác.

Trong báo cáo của nhóm bác sĩ từ trường Y Vagelos College of Physicians and Surgeons thuộc Đại học Columbia (Mỹ), người đàn ông trên bị đau đầu khủng khiếp do Covid-19, và một tuần sau thì giảm đau và hồi phục dần.

Nhưng ngay sau đó là thị lực ở mắt phải của ông mờ dần, đến mức bất kỳ cử động nào cũng gây đau dữ dội. Các trường hợp thị lực bị ảnh hưởng do Covid-19 không phổ biến, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp. Nhưng trường hợp này đặc biệt kết hợp nhiều triệu chứng, bao gồm đau đầu dữ dội và cảm giác khó chịu ở mắt.

Ảnh chụp CT cho thấy nguyên nhân là do xoang bị viêm nặng kéo dài xuống phía bên phải của mặt. Tình trạng nghiêm trọng đến mức khiến xương tự bào mòn, cần phải cấp cứu để loại bỏ viêm nhiễm ra khỏi khoang mũi. Nhưng ngay sau khi phẫu thuật, ông lại đau đầu trở lại và thị lực một lần nữa trở nên tệ hơn. Thông tin tiếp theo về triệu chứng lạ này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.9.

8 cách uống cà phê thơm ngon, lại tốt cho sức khỏe mà bạn nên thử!

Cà phê tốt cho sức khỏe là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng cà phê thêm sữa, kem hoặc đường làm giảm mất nhiều lợi ích mà tách cà phê buổi sáng mang lại.

8 cách uống cà phê siêu tốt người yêu thích cà phê nên thử một lần trong đời Shutterstock

Sau đây là một số thủ thuật giúp bạn thưởng thức tách cà phê vẫn rất thơm ngon và gặt hái được nhiều lợi ích sức khỏe.

Thêm sữa hạt. Để giảm lượng calo, chất béo và đường trong tách cà phê của bạn, thay vì cho vào sữa nguyên chất, có thể có tới 150 calo và 8 gram chất béo, hãy chọn sữa hạt.

Sữa hạnh nhân là một trong những loại sữa thay thế tốt nhất vì chứa nhiều canxi, vitamin A và vitamin D hơn sữa nguyên chất thông thường. Hơn nữa, sữa hạnh nhân có ít calo hơn nhiều, thường chỉ khoảng 30 calo, ít chất béo và không có đường.

Thêm nghệ. Nghệ là chất chống ô xy hóa mạnh có đặc tính chống viêm. Nghệ còn là chất phụ gia hoàn hảo để hỗ trợ tiêu hóa với tách cà phê của bạn. Hãy thử thêm một nhúm nghệ vào tách cà phê của bạn, để tăng hương vị và sức khỏe.