Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những dấu hiệu đầu tiên có thể do ung thư

Ngoài ra, trong ngày 13.6 còn có các tin bài về sức khỏe đáng chú ý sau: Người thức khuya có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn người dậy sớm, Có cảm giác này khi đi vệ sinh, mau đi khám ung thư ruột...

Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư bạn cần phải biết

“Hầu hết các dấu hiệu và triệu chứng có thể do ung thư mà cũng có thể do những thứ khác gây ra. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào không thuyên giảm hoặc trở nên tồi tệ hơn, bạn nên đi gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gây ra chúng”, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ được Eat This, Not That! dẫn lại.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết thêm, nếu ung thư không phải là nguyên nhân, bác sĩ có thể giúp tìm ra nguyên nhân là gì và điều trị nó, nếu cần.