Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tiêm kết hợp 2 vắc xin phòng Covid-19 thế nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe , bạn đọc còn có thể xem thêm các thông tin: Hiện tượng đường huyết '3 giờ sáng' là gì?; Mắc Covid-19 vẫn đi tiêm vắc xin thì có sao không?; Khoa học phát hiện lý do vì sao nên uống nước cam mỗi ngày...

Khuyến cáo mới nhất về tiêm kết hợp 2 vắc xin phòng Covid-19

Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo mới nhất về việc tiêm kết hợp 2 vắc xin phòng Covid-19.

Khuyến cáo mới nhất về tiêm kết hợp 2 vắc xin phòng Covid-19 Duy Tính

Theo đó, xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vắc xin nhằm mục đích tăng độ bao phủ, đảm bảo tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch. Trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin Covid-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 2.

Cụ thể: Nếu tiêm mũi 1 vắc xin do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.

Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, do tình hình khan hiếm vắc xin nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp 2 loại vắc xin cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vắc xin sẵn có tại từng thời điểm, như tiêm vắc xin véc tơ vi rút với vắc xin mRNA, hoặc tiêm 2 loại vắc xin mRNA của các nhà sản xuất khác nhau. Thông tin tiếp theo, mời bạn đọc xem trên trang sức khỏe ngày 11.9.