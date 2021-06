Nghiên cứu phát hiện điều nguy hiểm chết người nếu bạn bỏ ăn sáng

Nhưng nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng, bỏ bữa sáng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe

Nghiên cứu nói gì?

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bỏ ăn sáng có thể khiến tim của bạn gặp nguy hiểm. Và những người bỏ ăn sáng có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim hơn, theo Best Life.

Một phân tích tổng hợp năm 2020, được công bố trên tạp chí về dinh dưỡng - Clinical Nutrition - đã nhấn mạnh những phát hiện của 7 nghiên cứu khác nhau liên quan đến sức khỏe tim mạch và thói quen không ăn sáng.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 221.730 người tham gia và phát hiện ra rằng bỏ ăn sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn đến 22%.

Một phân tích tổng hợp khác năm 2019, được công bố trên tạp chí về bệnh tim mạch - Journal of Cardiovascular Development and Disease - cũng đã tìm thấy kết quả tương tự, sau khi phân tích dữ liệu từ 4 nghiên cứu khác nhau từ Mỹ và Nhật Bản.

Theo nghiên cứu này, những người thường xuyên bỏ ăn sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 21%, so với những người thường xuyên ăn sáng.

Những người này cũng có nhiều nguy cơ chết vì bệnh tim hơn

Một nghiên cứu khác năm 2019, được công bố trên tạp chí của đại học tim mạch Mỹ - American College of Cardiology - cho thấy những người bỏ bữa sáng cũng có nhiều nguy cơ tử vong vì bệnh tim hơn.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ tử vong của 6.550 người Mỹ từ 40 đến 75 tuổi trong suốt 24 năm, và phát hiện 15% trong số những người này "không bao giờ" hoặc "hiếm khi" ăn sáng.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết quả là những bệnh nhân thường xuyên bỏ ăn sáng, đã tăng tỷ lệ tử vong lên 19%.

Nhưng điều gây sốc ở đây là, kết quả còn cho thấy những người thường xuyên bỏ ăn sáng, đã bị tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim như đau tim hoặc đột quỵ lên đến 87%, so với những người ăn sáng hằng ngày, theo Best Life.

Những người bỏ ăn sáng cũng có nhiều nguy cơ chết vì bệnh tim hơn ẢNH: SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy bỏ ăn sáng làm tình trạng bệnh nặng thêm sau khi lên cơn đau tim.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí về phòng ngừa bệnh tim mạch của châu Âu - European Journal of Preventive Cardiology - đã phân tích thói quen ăn uống của 113 bệnh nhân đau tim, và phát hiện ra rằng những người bỏ ăn sáng và thường ăn tối muộn, gần giờ đi ngủ - có nguy cơ tử vong cao gấp 4 đến 5 lần, đồng thời dễ bị lên cơn đau tim tiếp theo hoặc đau thắt ngực do tắc nghẽn mạch máu trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện, theo Best Life.

Bỏ ăn sáng còn gây nhiều tác hại khác cho sức khỏe

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng những người bỏ ăn sáng có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì và mỡ máu hơn.

Thật không may, cả ba biến chứng này đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng lưu ý rằng, những người bỏ ăn sáng cũng có nhiều khả năng có những thói quen không lành mạnh, như không tập thể dục và tiêu thụ nhiều calo hơn trong ngày.

"Nhìn chung, không ăn sáng là dấu hiệu của người không được khỏe mạnh và có lối sống không lành mạnh", tiến sĩ Penny Kris-Etherton, giáo sư dinh dưỡng, từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho biết.

Khảo sát cho thấy nhiều người vẫn biết ăn sáng là một bữa ăn thiết yếu, nhưng không biết rằng không ăn sáng tác hại thế nào, nên vẫn thường xuyên bỏ bữa.

Hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp mọi người chăm lo bữa ăn sáng của mình nhiều hơn, để tránh những rủi ro không đáng có.