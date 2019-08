Nhận biết nguy cơ nhiễm độc thủy ngân trong cộng đồng

Theo Th.S-BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thủy ngân có nguy cơ nhiễm độc cao nhất là lúc bị “làm nóng”, bởi kim loại này dễ dàng bốc hơi dưới tác động của nhiệt độ và gây nhiễm cho người hít phải. Với sự cố hỏa hoạn tại các nơi có sử dụng nguyên liệu này trong sản xuất, cần tránh xa nơi có đám cháy. Nguy cơ nhiễm độc qua đường hô hấp xảy ra cao hơn với người trẻ và đặc biệt là trẻ nhỏ.

BS Nguyên cho biết, thủy ngân ở nhiệt kế đó nếu không may nuốt phải cũng hầu như không quá nguy hiểm vì có thể đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, nó có thể gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe nếu bị làm nóng lên. Do đó, nếu không may vỡ nhiệt kế, cần tìm cách hớt gom lại, gói kín và bỏ đi, tránh các tình huống gây sinh nhiệt vì thủy ngân này rất dễ bốc hơi khi bị nhiệt tác động khiến cơ thể có thể bị nhiễm thủy ngân qua hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ.