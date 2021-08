Những ai không nên ăn ổi và ăn bao nhiêu là đủ

Không chỉ trái ổi mà lá ổi cũng rất tốt cho sức khoẻ. Một số nghiên cứu cho thấy lá ổi giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Tuy vậy, trong ổi có một số hợp chất mà không phải ai cũng ăn được, theo trang Times of India.

Ổi cực kỳ giàu chất chống ô xy hóa, vitamin C và kali. Chúng chứa ít calo, nhiều chất xơ, nhiều protein và không có tinh bột. Ổi cũng được chứng minh là có lợi cho những người bị bệnh tiểu đường vì nó có chỉ số đường huyết thấp. Bên cạnh đó, ổi là nguồn cung cấp dồi dào 2 dưỡng chất vitamin B9 và vitamin A

Ai không nên ăn ổi?

Ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Ăn ổi có thể khiến bạn bị đầy hơi do cơ thể khó hấp thụ quá nhiều vitamin C. Tương tự, đường tự nhiên cũng khó được hấp thụ, nằm lại trong dạ dày dẫn đến đầy hơi. Bạn nên tránh ăn ổi xong rồi đi ngủ ngay vì thói quen này dễ gây chướng bụng.