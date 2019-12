Những loại gia vị giúp giảm béo hiệu quả

Sau đây là một số gia vị như thế, theo trang tin The Health Site.

Lợi ích sức khỏe của củ nghệ là rất nhiều. Nó đã được sử dụng từ thời cổ đại để xử lý nhiều vấn đề về sức khỏe. Loại gia vị này hiện diện trong hầu hết các món ăn có nguồn gốc Ấn Độ. Chất curcumin có trong củ nghệ giúp giảm cân. Nó được cho là đặc biệt hiệu quả trong việc đánh tan mỡ bụng, theo The Health Site.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết cần phải nghiên cứu thêm trước khi chúng ta đặt niềm tin vào lợi ích giảm cân của loại gia vị này.

Cỏ cà ri có thể ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Nó khiến bạn ăn ít hơn và kết quả là bạn giảm được thể trọng. Đó là do tổng lượng calorie của bạn giảm xuống do mức độ thèm ăn thấp. Cỏ cà ri có đặc tính kiểm soát đường tuyệt vời, và điều này cũng góp phần vào việc giảm cân. Cỏ cà ri chứa galactomannan, có tác dụng làm giảm sự thèm ăn và giữ cho bạn no trong một thời gian dài hơn. Loại gia vị này cũng được cho là có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể bạn.