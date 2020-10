Những loại thực phẩm tốt nhất dành cho nam giới ăn sáng

Những gì bạn cần là kết hợp protein, sắt và chất béo tốt để giữ năng lượng cao và ổn định, đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng thích hợp dành riêng cho nam giới.

Dưới đây là những thực phẩm hàng đầu mà nam giới nên ăn vào bữa sáng để có một ngày mới khỏe mạnh và làm việc hiệu quả, theo Eat This, Not That!

1. Cà chua

Cà chua tươi là một bổ sung hoàn hảo cho món trứng tráng hoặc bánh sandwich ăn sáng, hoặc thậm chí được đóng hộp để dùng trong món Shakshuka cho bữa sáng muộn.

Thạc sĩ Kelly Jones (Mỹ) cho biết: Ngoài việc cung cấp vitamin C và kali, cà chua còn được biết đến với hàm lượng cao lycopene, một chất chống ô xy hóa phytochemical có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

2. Cá hồi xông khói

Thạc sĩ Jones nói: Cá hồi xông khói ngâm muối tự nhiên có thể kết hợp tuyệt vời với một số bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt và một miếng trái cây để có một bữa sáng nhanh chóng và giàu chất dinh dưỡng.

Cá hồi cung cấp cả omega-3 và vitamin D, cả hai đều quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch và ngăn ngừa viêm nhiễm.

3. Yến mạch

Yến mạch là món ăn sáng dễ dàng và có thể tùy chỉnh, cung cấp 5 gram chất xơ mỗi khẩu phần. Theo thạc sĩ Jones, yến mạch nổi tiếng vì có chứa chất xơ hòa tan, loại góp phần làm giảm mức cholesterol trong máu, mà nam giới nên lưu tâm hơn khi có tuổi, bất kể mức độ hoạt động hay nguy cơ di truyền, theo Eat This, Not That! 4. Cải xoăn Nếu bạn không thích cải xoăn trong món salad, hãy thử áp chảo một ít và thêm vào trứng tráng hoặc khoai tây chiên mà bạn có thể làm trong khi chuẩn bị bữa ăn trong tuần, vì nó sẽ không dai như vậy. Thạc sĩ Jones nói: Cải xoăn chứa nhiều vitamin A , C và K, tất cả đều góp phần vào sức khỏe miễn dịch, với sự đóng góp cao hơn từ A và C khi nói đến cả sức khỏe miễn dịch cấp tính và bảo vệ lâu dài khỏi bệnh tật. Ngoài ra, nó rất giàu chất chống ô xy hóa, từ carotenoid và polyphenol, hỗ trợ sức khỏe của mắt và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do đối với tế bào. 5. Trứng

Trứng luộc Shutterstock

Trứng nguyên quả là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, phần lớn nằm trong lòng đỏ, cùng với 13 chất dinh dưỡng thiết yếu khác.

Theo thạc sĩ Jones, choline trong lòng đỏ trứng có liên quan đến các phản ứng tế bào bao gồm co cơ, trong khi lutein và zeaxanthin hỗ trợ sức khỏe của mắt và não, theo Eat This, Not That!

6. Xúc xích gà tây

Món xúc xích gà tây Shutterstock

Điều quan trọng đối với nam giới là phải bổ sung đủ lượng protein vào bữa sáng và một số nam giới đặc biệt cần một bữa sáng ngon hơn, nhất là nếu họ vừa đổ mồ hôi.

Thạc sĩ Ilyse Schapiro (Mỹ) cho biết: Xúc xích gà tây có hàm lượng calo và chất béo thấp hơn đáng kể so với xúc xích heo và nó có thể rất no và là nhiên liệu tuyệt vời cho một buổi tập luyện.

7. Bơ quả hạch

Theo thạc sĩ Schapiro, chất béo lành mạnh trong bơ quả hạch có thể khiến bạn no trong nhiều giờ và nó cũng có thể giữ lượng đường trong máu của bạn ổn định và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều trong ngày.

Ngoài ra, nhiều bơ hạt rất tốt để kiểm soát cholesterol. Hãy thử ăn hạnh nhân, đậu phộng hoặc hạt điều trên bánh mì nướng ngũ cốc hoặc trong sữa chua hoặc bột yến mạch, theo Eat This, Not That!

8. Quả bơ

Thạc sĩ Schapiro nói: Kết hợp bánh mì nguyên hạt với chất béo lành mạnh như quả bơ là một bữa sáng tuyệt vời vì bánh mì nguyên hạt rất giàu chất xơ giúp bạn no lâu cộng với quả bơ cũng có chất xơ và rất tốt cho tim của bạn.

Hoặc có thể thưởng thức bơ với trứng trong món salad, hoặc trong bát ngũ cốc.

9. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một nguồn protein tuyệt vời, có thể giúp bạn no lâu.

Theo thạc sĩ Schapiro, sữa chua là một nguồn cung cấp men vi sinh rất tốt cho sức khỏe đường ruột và kali trong sữa chua Hy Lạp cũng có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Có thể thêm vào sữa chua các loại quả hạch, hạt, quả mọng tươi để có một bữa ăn hoàn chỉnh.

10. Phô mai Cottage

Phô mai Cottage là một nguồn giàu protein, rất tốt cho việc xây dựng cơ bắp và nó có vị mặn tự nhiên giúp bổ sung chất điện giải sau khi tập luyện, theo Eat This, Not That!

"Nó chứa các vitamin như B12, selen và canxi giúp xương của bạn chắc khỏe, thạc sĩ Schapiro nói.