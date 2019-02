Những lợi ích tuyệt vời của trái cherry mà bạn có thể chưa biết

Sau đây là một số lợi ích của cherry, theo trang tin The Health Site.

Nhờ chứa nhiều kali, cherry được coi là một công cụ loại bỏ natri dư thừa khỏi cơ thể hết sức hiệu quả. Loại quả này cũng có tác dụng cân bằng lượng kali và natri tự động giúp duy trì mức huyết áp của bạn.

Chống lão hóa

Với hàm lượng chất chống ô xy hóa cao, cherry có khả năng chống lại các gốc tự do khiến da trông xỉn màu. Hơn nữa, loại quả này có thể giúp loại bỏ các đốm đen có thể xuất hiện trên da do tác hại của ánh nắng mặt trời, theo trang tin The Health Site.

Ngừa tiểu đường

Tác dụng kháng viêm của cherry giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, nhưng hơn thế nữa, loại quả này xếp hạng thấp hơn nhiều loại trái cây về chỉ số đường huyết. Điều đó có nghĩa là cherry không kích hoạt sự gia tăng đột biến các mức đường huyết và insulin.