Những lợi ích tuyệt vời từ ly trà đá dân dã khiến bạn bất ngờ

Thông thường trà đá được làm bằng trà đen hoặc trà xanh . Gần đây, người ta còn thêm có các hương vị chanh, đào… để tăng thêm sức hấp dẫn của loại thức uống này.

Sau đây là một số lợi ích như vậy, theo trang tin Masala.

Nguồn “thủy hóa” tuyệt vời

Trà đá là một nguồn tuyệt vời để “thủy hóa” một cơ thể mất nước. Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) liệt kê nó là nguồn thủy hóa tốt thứ hai sau nước. Trang web của trường này khẳng định trà đá là đồ uống không chứa calorie, cung cấp chất chống ô xy hóa, flavonoid và những hoạt chất sinh học khác tốt cho sức khỏe, theo trang tin Masala.

Hỗ trợ giảm cân

Nhấm nháp trà đá sẽ giúp bạn không tiếp cận với đồ ăn vặt và chế độ ăn uống không lành mạnh. Trà có hàm lượng calorie thấp và ít đường tự nhiên (với điều kiện bạn không thêm đường), có thể giúp bạn trong nỗ lực giảm cân. Lý do là nó khiến bạn cảm thấy no và sảng khoái mà không làm tăng thêm lượng calorie hằng ngày của bạn, theo trang tin Masala.

Sức khỏe xương

Với hàm lượng manganese và fluoride đáng kể trong trà đá đen, thức uống mùa hè này có thể giúp bạn bảo vệ mật độ khoáng xương và ngăn ngừa bệnh loãng xương.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Fluoride cũng có liên quan trực tiếp đến việc ngừa sâu răng và tăng cường men răng, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe răng miệng , giúp nụ cười bạn thêm tươi.

Bệnh mạn tính

Flavonoid thực sự là chất chống ô xy hóa hiện diện rất nhiều trong trà đá. Những hợp chất mạnh mẽ này được biết đến là có khả năng chống lại ung thư và ngăn ngừa các bệnh mạn tính khác.

Giảm căng thẳng cho bạn

Trà có thể là vị cứu tinh của bạn trong những tình huống căng thẳng. Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences, trà có thể làm giảm sự lo lắng và giảm mức độ căng thẳng, theo trang tin Masala.