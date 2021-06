Những thực phẩm giúp bạn sống thọ, tránh nhiều bệnh nguy hiểm

Viêm nhiễm chính là tác nhân thúc đẩy nhiều bệnh nguy hiểm như bệnh tim, ung thư và cả bệnh tiểu đường, tiến sĩ Frank Hu, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Khoa Dinh dưỡng, Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ), cho biết. Chính viêm là cơ chế cơ bản quan trọng cho sự phát triển của những căn bệnh này.

Các bác sĩ đang nghiên cứu một trong những cách tốt nhất để giảm viêm - không phải từ tủ thuốc mà là từ nhà bếp.

Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để chống lại chứng viêm không phải là dùng thuốc mà chính từ thực phẩm chúng ta ăn vào.

Giáo sư Hu cho biết, nhiều nghiên cứu thử nghiệm đã chỉ ra rằng các thành phần của thực phẩm hoặc đồ uống có thể có tác dụng chống viêm. Chọn thực phẩm có tác dụng chống viêm, bạn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học Thụy Điển tại Viện Karolinska, đã phát hiện ra rằng, chế độ ăn uống chống viêm có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc do ung thư.

Nghiên cứu, bao gồm gần 70.000 người tham gia, đã phát hiện thấy ăn theo chế độ ăn gồm nhiều thực phẩm có tác dụng chống viêm, đã làm giảm đến 18% nguy cơ tử vong sớm.

Đồng thời, kết quả cũng cho thấy chế độ ăn này cũng giúp giảm đến 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo Express.

Đồ chiên và nước ngọt là những thực phẩm gây viêm Ảnh: Shutterstock

Bí quyết là chế độ ăn uống chống viêm

Nghiên cứu, được công bố trên Thư viện Quốc gia của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (US National Library of Medicine National Institutes of Health), đã điều tra vai trò của chứng viêm trong việc thúc đẩy bệnh ung thư.

Nghiên cứu lưu ý: “Tình trạng viêm có thể trở thành mạn tính nếu nguyên nhân gây viêm vẫn không giải quyết được, hoặc các phương pháp điều trị để ngăn chặn quá trình viêm không có tác dụng”.

“Khi những phản ứng viêm này trở thành mạn tính, có thể dẫn đến đột biến và tăng sinh tế bào, thường tạo ra môi trường thuận lợi cho ung thư phát triển”.

“Do đó, nhắm vào mục tiêu chống viêm là chiến lược hấp dẫn cho cả phòng ngừa và điều trị ung thư”.

Viêm mạn tính phát triển khi hệ miễn dịch bắt đầu tấn công các mô khỏe mạnh. Những cuộc tấn công này gây ra các đợt viêm ngay cả khi cơ thể không bị thương hoặc bị bệnh. Theo thời gian, tình trạng viêm dai dẳng có thể làm hỏng các cơ quan và mô trong cơ thể.

Harvard Health cảnh báo rằng, nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim, tiểu đường, viêm khớp, trầm cảm và Alzheimer đều do viêm nhiễm mà ra.

Harvard Health còn khuyến cáo mọi người hãy chọn những loại thực phẩm chống viêm, để có thể giảm nguy cơ mắc bệnh, theo Express.

Vì vậy, để tránh các bệnh nguy hiểm, kéo dài tuổi thọ, các bác sĩ, chuyên gia y tế và các nhà khoa học khuyến nghị mọi người nên theo một chế độ ăn gồm những thực phẩm chống viêm.

Bằng cách tuân theo một chế độ ăn uống chống viêm, bạn có thể chiến đấu chống lại chứng viêm để được mạnh khỏe, theo Express.

Thực phẩm chống viêm gồm những gì?

Chế độ ăn uống chống viêm thường gồm nhiều trái cây, rau, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các loại dầu lành mạnh.

Theo Express, dưới đây là những loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác, gồm:

Dầu ô liu.

Trái cây như dâu tây, việt quất, táo, cherry và cam.

Các loại rau lá xanh, như rau bó xôi, xà lách, cà chua và cải thìa: Bác sĩ Hu lưu ý rằng các loại trái cây và rau quả này có nhiều chất chống ô xy hóa tự nhiên và polyphenol - đều có tác dụng chống viêm.

Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó: Các loại hạt có tác dụng giảm các dấu hiệu viêm nhiễm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi.

Cà phê: Cà phê có chứa polyphenol và các hợp chất chống viêm, cũng có thể bảo vệ chống lại chứng viêm.

Các loại đồ uống và thực phẩm chống viêm này sẽ giúp cơ thể tránh được các bệnh nguy hiểm, bác sĩ Hu nói.

Thực phẩm gây viêm

Ngược lại, có một số loại thực phẩm và đồ uống làm tăng tốc chứng viêm. Thường xuyên ăn những loại thực phẩm này, sẽ thúc đẩy nhanh quá trình viêm nhiễm trong cơ thể”.

Cố gắng tránh hoặc hạn chế những thực phẩm này càng nhiều càng tốt, theo Express.

Carbohydrate tinh chế: Như bánh mì và bánh ngọt.

Khoai tây chiên và các loại thực phẩm chiên khác.

Nước ngọt và đồ uống có đường.

Thịt đỏ và thịt chế biến.

Bơ thực vật và thịt mỡ.