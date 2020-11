Phát hiện mới: Ăn loại trái này giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh

Nghiên cứu, với nghiên cứu sơ bộ sẽ được trình bày bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Phiên họp Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ năm nay, đã phân tích hơn 4.729 nghiên cứu từ năm cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn cầu hàng đầu để thu thập hồ sơ về chế độ ăn uống của hơn 570.000 đối tượng từ Trung Quốc , Iran, Ý, và Mỹ.

Kết quả cho thấy so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt, những người hâm mộ loại ớt này đã giảm tương đối 23% số ca tử vong liên quan đến ung thư, giảm 26% số ca tử vong do các biến cố tim mạch và 25 giảm% tử vong sớm nói chung, theo Eat This, Not That!

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng trong các nghiên cứu đã được công bố trước đây, tiêu thụ ớt thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ tổng thể về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, CVD (tim mạch) và ung thư", Bo Xu, tác giả nghiên cứu cao cấp và là bác sĩ tim mạch tại Viện Tim, Mạch máu & Lồng ngực của Phòng khám Cleveland ở Ohio (Mỹ), cho biết trong một tuyên bố, theo Eat This, Not That!

Ớt chuông Shutterstock

Bác sĩ Bo Xu nói: "Nó nhấn mạnh rằng các yếu tố chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể".

Lý do đằng sau tin tức sức khỏe nóng bỏng này có thể liên quan đến capsaicin, chất chống ô xy hóa tạo ra sức nóng của chúng mà các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra là có tác dụng chống viêm, chống ô xy hóa, chống ung thư và điều chỉnh lượng đường huyết trên cơ thể.

Một nghiên cứu trên 22.000 người Ý từ năm 2019 cho thấy những đối tượng ăn ớt mỗi ngày ít có nguy cơ chết trẻ hơn 23%, giảm 40% nguy cơ tử vong do đau tim và và giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ xuống 61%, The Daily Mail đưa tin.

Và các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng lượng capsaicin tăng lên đã giúp tăng cường số lượng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh ở chuột thí nghiệm có thể giúp thúc đẩy giảm cân.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết họ đang tìm cách sử dụng những phát hiện này để tiến hành nhiều thí nghiệm hơn và hy vọng xác định loại ớt nào - và tần suất ăn chúng - là loại tốt nhất để tối ưu hóa những lợi ích sức khỏe được ghi nhận này.

"Cần thêm nhiều nghiên cứu, đặc biệt là bằng chứng từ các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, để xác nhận những phát hiện sơ bộ này", bác sĩ Bo Xu kết luận, theo Eat This, Not That!