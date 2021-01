Phát hiện mới: Ăn quá nhiều thịt có liên quan đến bệnh này

Có thể bạn đã biết rằng chế độ ăn nhiều thịt có thể gây nguy hiểm cho tim của bạn, khủng khiếp cho môi trường và tàn nhẫn với động vật. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn khi cắt giảm thịt.

Giờ đây, các nhà khoa học đã tìm ra một lý do khác khiến bạn phải chú ý, vì tất cả những gì thịt mà gia đình bạn đang ăn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con bạn, theo Eat This, Not That!