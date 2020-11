Phát hiện mới: Tập thể dục trong 12 phút giúp tăng tuổi thọ

Đối với nhiều người, năm 2020 là một năm khó khăn để duy trì những thói quen lành mạnh, do dịch bệnh Covid-19 . Khi hoàn cảnh sống thay đổi và các lựa chọn tập thể dục bên ngoài giảm cùng với sự gia tăng dịch bệnh, có thể khó để tìm ra thói quen tập luyện thông thường.

Tuy nhiên, tin tốt là, hóa ra, tác dụng của việc tập thể dục thường xuyên vào cuộc sống của bạn có thể dễ dàng hơn bạn tưởng.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation của Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã phát hiện ra rằng những đợt tập thể dục ngắn trong vòng 12 phút có thể làm tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts trực thuộc Harvard (Mỹ), đã xem xét mức độ của hàng trăm chất chuyển hóa khác nhau ở 411 đàn ông và phụ nữ trung niên trước và sau khoảng 12 phút tập thể dục vất vả.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng lượng DMGV, một dấu ấn sinh học có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ, đã giảm 18%. Tương tự, Glutamate, có liên quan đến bệnh tim, tiểu đường và tuổi thọ ngắn hơn, giảm 29%.

Đây là một tin tuyệt vời cho những ai có lịch trình dày đặc, bởi chỉ cần 12 phút tập thể dục mạnh mẽ có thể chống lại những căn bệnh chết người và giúp bạn sống lâu hơn.

"Chúng tôi đang bắt đầu hiểu rõ hơn về cơ sở phân tử về cách tập thể dục ảnh hưởng đến cơ thể và sử dụng kiến thức đó để hiểu cấu trúc trao đổi chất xung quanh các mô hình phản ứng tập thể dục", đồng tác giả Ravi Shah, bác sĩ, giải thích với Harvard Gazette.

Bác sĩ Ravi Shah cho biết: "Cách tiếp cận này có khả năng nhắm mục tiêu những người có huyết áp cao hoặc nhiều yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác để phản ứng với việc tập thể dục và sớm đưa họ vào một quỹ đạo lành mạnh hơn trong cuộc sống", theo Eat This, Not That!