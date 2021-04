Phát hiện mới về cách làm giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim

Mặc dù có một số yếu tố nguy cơ nằm ngoài tầm kiểm soát - bao gồm di truyền và tuổi tác - nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng có một số điều bạn có thể làm để giúp ngăn ngừa ung thư.

Bây giờ, một nghiên cứu mới đã xác định một thói quen lối sống đơn giản có thể giúp ngăn ngừa cả hai điều này xảy ra. Nó là gì, và bạn có thể làm gì với nó?

1. Lối sống có lợi cho tim mạch có thể giúp giảm nguy cơ ung thư

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ, một lối sống lành mạnh cho tim có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư - ngoài việc ngăn ngừa bệnh tim

Nghiên cứu kết luận: “Nguy cơ bệnh tim mạch (CVD), được ghi nhận bởi các yếu tố nguy cơ CVD truyền thống, điểm nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa (ASCVD) 10 năm và nồng độ peptide natri lợi tiểu có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư trong tương lai. Ngược lại, một lối sống lành mạnh cho tim có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư trong tương lai. Những dữ liệu này cho thấy mối liên quan giữa CVD và ung thư trong tương lai là do các yếu tố nguy cơ được chia sẻ", theo Eat This, Not That!

2. Lối sống kém lành mạnh cho tim mạch có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Emily Lau, một nhà nghiên cứu về nghiên cứu làm việc trong bộ phận tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết trong một thông cáo báo chí đi kèm với nghiên cứu: “Chúng tôi đã tìm thấy mối liên hệ giữa lối sống lành mạnh với tim và giảm nguy cơ ung thư, và điều ngược lại là: lối sống kém lành mạnh hơn cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn”.

Là một phần của nghiên cứu, họ đã phân tích dữ liệu từ hơn 20.000 người là một phần của hai nghiên cứu sức khỏe lớn, tập trung vào những người đã phát triển bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch trong quá trình nghiên cứu. Họ xác định rằng với nhiều peptit lợi tiểu natri nhất có nguy cơ phát triển ung thư cao hơn 40%.

Nhìn chung, họ phát hiện ra rằng những người tham gia nghiên cứu thích nghi với lối sống có lợi cho tim - kiểm soát huyết áp, cholesterol, lượng đường trong máu và không thừa cân đáng kể - có nguy cơ phát triển ung thư thấp hơn. Và, những người không hút thuốc có nguy cơ mắc cả ung thư và bệnh tim thấp hơn đáng kể.

3. Làm thế nào để có lối sống lành mạnh cho tim?

Hãy lựa chọn thực phẩm lành mạnh như nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và các sản phẩm từ sữa ít béo... Shuttertock

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra một số chiến lược về lối sống lành mạnh cho tim. Trong đó, chế độ ăn uống là một trong những điều quan trọng nhất.

“Hãy lựa chọn thực phẩm lành mạnh như nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và các sản phẩm từ sữa ít béo. Ăn ít muối, chất béo bão hòa và đường bổ sung”, CDC Mỹ đề nghị, theo Eat This, Not That!

4. Tìm hiểu lịch sử sức khỏe của bạn

CDC Mỹ cho biết: “Cần biết những rủi ro của bạn và nói chuyện với gia đình và bác sĩ về lịch sử sức khỏe của bạn.

Bác sĩ của bạn có thể sử dụng nó để phát triển một bức tranh đầy đủ hơn về sức khỏe và các yếu tố nguy cơ mắc bệnh của bạn. Cùng nhau, bạn có thể tìm ra những cách để giảm thiểu rủi ro đó".

5. Di chuyển nhiều hơn, ngồi ít hơn

CDC Mỹ cho biết: “Dành ít nhất 150 phút hoạt động aerobic (tăng cường nhịp hô hấp và nhịp tim) cường độ trung bình mỗi tuần, cộng với các hoạt động tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày một tuần”.

6. Suy nghĩ lại về đồ uống của bạn

“Thay thế đồ uống có đường bằng nước để giảm lượng calo. Nếu bạn uống rượu, hãy uống có chừng mực”, CDC Mỹ cho biết, theo Eat This, Not That!